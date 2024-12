Casal foi supreendido por bandidos na Rua Taylor - Reprodução/ O DIA

Publicado 02/12/2024 16:59

Rio - Duas pessoas foram assaltadas na madrugada de sábado (30) na Rua Taylor, que liga o Centro a Santa Teresa, na Região Central do Rio. Em vídeo de câmera de segurança, dois assaltantes aparecem usando mochilas térmicas de delivery ao abordarem o casal, que entregou os pertences.

É possível notar que a mulher ficou assustada com o crime. Os criminosos ainda solicitaram que as vítimas desbloqueassem os respectivos aparelhos celulares.

Assaltantes usaram arma para cometer crime Reprodução/ O DIA

A ação durou cerca de dois minutos. Um dos criminosos chega a apontar a arma em direção à rua. Os dois usavam capacete e deixaram o local em duas motos.

A Polícia Civil informou que não encontrou o registro de ocorrência na delegacia da área.

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) apontam que houve 3.829 roubos de rua registrados entre janeiro e outubro deste ano na área que engloba Centro, Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Lapa, Paquetá e Santa Teresa. Foram 742 casos a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 3.087 roubos de rua na área, denominada Aisp 5. O aumento foi de 24%.

