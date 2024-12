O espaço abriga um monumento a céu aberto de cerca de 20 metros de altura - Guilherme Leporace / Divulgação

Publicado 03/12/2024 09:13 | Atualizado 03/12/2024 09:33

Rio – O Memorial às Vítimas do Holocausto, em Botafogo, na Zona Sul, foi fechado temporariamente para passar por "aprimoramentos e implementação de melhorias". O anúncio, divulgado nas redes sociais do equipamento cultural, que fica no Parque Yitzhak Rabin, no Mirante do Pasmado, surpreendeu cariocas.

"A partir de dezembro, as visitas ao Memorial do Holocausto estarão temporariamente suspensas para que possamos realizar aprimoramentos e oferecer uma experiência ainda mais enriquecedora. Estamos comprometidos em manter nosso espaço como um local de reflexão e aprendizado profundo, e essa pausa permitirá a implementação de melhorias que trarão benefícios a todos. Agradecemos pela compreensão e apoio. Em breve, traremos mais informações sobre nossa reabertura", afirma o comunicado.



O memorial foi idealizado pelo então deputado estadual Gerson Bergher (1925-2016), filho de imigrantes de origem judaica. O museu tem como objetivo homenagear a memória das vítimas do Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos na Europa durante o regime nazista, que governou a Alemanha entre 1933 e 1945.

O espaço abriga um monumento a céu aberto de cerca de 20 metros de altura dividido em blocos que representam os Dez Mandamentos, com destaque para o "Não Matarás". A exposição permanente apresenta memórias e relatos de vítimas e sobreviventes.