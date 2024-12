Carro da Águas do Rio foi incendiado durante protesto em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/12/2024 08:23

Rio - Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, atearam fogo em um carro da Águas do Rio durante um protesto na noite desta segunda-feira (2). A manifestação, que aconteceu no km 34, foi motivada pela falta de água na região, situação que, segundo relatos, já dura mais de 10 dias.

Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido e afirmou que o veículo foi incendiado enquanto uma equipe realizava melhorias no abastecimento. Nenhum funcionário ficou ferido. A empresa ressaltou que atos de vandalismo prejudicam a coletividade e informou que diversas equipes estão atuando 24 horas por dia para agilizar a normalização do serviço. Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido e afirmou que o veículo foi incendiado enquanto uma equipe realizava melhorias no abastecimento. Nenhum funcionário ficou ferido. A empresa ressaltou que atos de vandalismo prejudicam a coletividade e informou que diversas equipes estão atuando 24 horas por dia para agilizar a normalização do serviço.

Nas redes sociais, moradores expressaram sua indignação com a situação. "Por aqui, 11 dias sem água, e o povo começou a se manifestar no km 34 e 35! É desumano!!! Manifestação em vários pontos. Rio de Janeiro em peso sem água. A população foi pra rua", desabafou uma usuária.



De acordo com a Águas do Rio, o reparo está previsto para ser finalizado na manhã desta terça-feira (3), com o retorno gradativo do fornecimento de água tratada.

realizar 81 obras de melhoria na Capital e na Baixada Fluminense. No entanto, os trabalhos acabaram demorando mais do que o previsto, prolongando o período sem água. Além de Nova Iguaçu, o abastecimento foi afetado em Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Rio, São João de Meriti e Seropédica. A concessionária aproveitou a paralisação da Cedae no Sistema Guandu, ocorrida na última terça-feira (26), paraNo entanto, os trabalhos acabaram demorando mais do que o previsto, prolongando o período sem água. Além de Nova Iguaçu, o abastecimento foi afetado em Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Rio, São João de Meriti e Seropédica.