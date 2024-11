Dentre os serviços, estão as instalações de equipamentos de alta capacidade de medir grandes volumes de água em três adutoras, no Complexo do Lins e KM-32 - Divulgação / Águas do Rio

Dentre os serviços, estão as instalações de equipamentos de alta capacidade de medir grandes volumes de água em três adutoras, no Complexo do Lins e KM-32Divulgação / Águas do Rio

Publicado 25/11/2024 23:43 | Atualizado 25/11/2024 23:50

Baixada Fluminense - A Águas do Rio vai aproveitar a paralisação da Cedae no Sistema Guandu, nesta terça-feira (26), para realizar 81 obras na Capital e na Baixada Fluminense. De 0h até as 22h, o abastecimento de água ficará interrompido nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro e São João de Meriti. Moradores devem reservar água para utilizar apenas nas atividades essenciais.



A paralisação do Sistema Guandu é anual e necessária para preparar as estruturas para o aumento do consumo de água nos meses mais quentes do ano. Técnicos da Cedae aproveitam este período para realizar inspeções, instalar novos equipamentos e fazer ajustes eletromecânicos, além da revisão de peças e limpeza de áreas inacessíveis. Este ano o desligamento, que aconteceria às 4h, foi antecipado a pedido das concessionárias para reduzir os transtornos aos clientes e garantir a realização das obras, que não seriam possíveis com o sistema em operação.



Durante a janela de interrupção da distribuição de água, a Águas do Rio vai executar intervenções simultâneas em diferentes pontos, todas previstas em seu programa de melhoria do abastecimento. Dentre os serviços programados, destacam-se as instalações de equipamentos de alta capacidade capazes de medir grandes volumes de água em três adutoras, no Complexo do Lins, no Rio, e no bairro KM-32, em Nova Iguaçu. Recentemente, a empresa aproveitou as paralisações programadas dos sistemas Ribeirão das Lajes e Imunana-Laranjal para executar 40 intervenções necessárias nas redes de distribuição da Região Metropolitana.



“Estamos implementando equipamentos com tecnologia de ponta para medir e controlar, de forma automática e à distância, o volume e a pressão da água nas tubulações de grande porte. São ações necessárias que nos permitirão realizar um fornecimento mais regular, conduzir a água para regiões com históricos problemas de abastecimento e reduzir perdas geradas por vazamentos. E esses momentos de paralisação programada são cruciais para realizarmos as melhorias necessárias, evitando gerar desabastecimento em grandes regiões em outras épocas do ano”, explica o diretor de operações da concessionária, Diógenes Lyra.



Adie tarefas não essenciais até a normalização do abastecimento



O fornecimento de água tratada começará a ser restabelecido nos municípios afetados após a retomada integral (100%) da produção de água no Sistema Guandu. Contudo, esse processo de regularização do fornecimento é gradual e ocorre em 72 horas, podendo levar mais tempo nas áreas elevadas, pontas das redes de distribuição e em locais onde forem detectadas ocorrências durante o período.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a se planejarem para o período, mantendo reserva de água em cisternas e caixas d’água para atividades essenciais e adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do fornecimento. O abastecimento alternativo, por meio de caminhão-pipa, será priorizado para as unidades de saúde, como hospitais e clínicas de urgência e emergência.



Programa de Melhoria do Abastecimento

O Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento. Até o final do ano, a concessionária terá instalado 266 válvulas inteligentes em pontos estratégicos de sua rede de distribuição. O equipamento permite a separação das tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região.



A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.