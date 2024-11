O proprietário do pneu agradeceu o trabalho de recuperação do estepe pelos guardas civis municipais - Reprodução / GCM-PMN

O proprietário do pneu agradeceu o trabalho de recuperação do estepe pelos guardas civis municipaisReprodução / GCM-PMN

Publicado 25/11/2024 17:59

Nilópolis - Um pneu estepe furtado de um carro, foi recuperado pelos guardas civis municipais de Nilópolis, nesta segunda-feira (25), na Rua Vicente Celestino, no Centro.

Na ação, os agentes foram informados pelo dono do veículo, que haviam furtado o pneu estepe do seu carro. Os guardas civis municipais iniciaram uma busca, e localizaram o pneu próximo de uma borracharia. O dono do estabelecimento ao ser questionado sobre a origem, afirmou que um suspeito de apelido “Branco”, tentou vender o ítem na borracharia, o que foi negado pelo proprietário.

O suspeito acabou se desfazendo do pneu no local onde foi localizado pelos guardas civis municipais. O estepe foi devolvido ao proprietário, que fez questão de agradecer o trabalho dos agentes.