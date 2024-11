O evento abordará pautas sobre como o empreendedor pode vender seus produtos e serviços, dar dicas e informações necessárias para o E-commerce (comércio eletrônico) - Divulgação / PMN

Publicado 22/11/2024 19:07 | Atualizado 22/11/2024 19:09

Nilópolis - Pela terceira vez as secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico e de Fazenda, de Nilópolis, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), estão promovendo a palestra 'Os Caminhos das Vendas On-line', voltada para os empreendedores de Nilópolis. O evento está marcado para a próxima segunda-feira (25), às 18h, no Salão de Festas 723.O evento visa abordar pautas sobre como o empreendedor pode vender seus produtos e serviços, dar dicas e informações necessárias para o E-commerce (comércio eletrônico). As palestras serão ministradas pela analista técnica do Sebrae, Vanessa Soares, pelo secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, e pelo secretário municipal de Fazenda, Eduardo de Oliveira."As vendas on-line se tornaram parte da rotina do consumidor e estão em constante crescimento. Quem decide abrir uma loja on-line é denominado empreendedor digital, e tem desafios e oportunidades únicas para operar seu negócio no dia a dia", salientou Dudu Amorim.Para participar do evento é necessário acessar o link abaixo e se inscrever: