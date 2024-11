A ocorrência policial com os suspeitos presos, a réplica de pistola e a faca, foi registrada na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2024 09:52 | Atualizado 21/11/2024 09:54

Nilópolis - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita) em um veículo, no final da noite desta quarta-feira (20), com uma réplica de pistola e uma faca, na Via Light, na altura do município de Nilópolis.

Os suspeitos foram conduzidos para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).