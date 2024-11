As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 28 de novembro - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 18/11/2024 18:37

Nilópolis - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para ingresso no Curso Técnico em Arte Circense da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para todo o território nacional.

O Curso Técnico em Artes Circense é certificado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e vinculado ao Campus Nilópolis, através de parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e da Escola Nacional Luiz Olimecha (ENCLO).Estão aptos a participar do Processo Seletivo brasileiros natos ou naturalizados (pessoa física) e estrangeiros, com idade igual ou superior a 18 anos completos (considerada a data de matrícula no curso), que tiverem concluído o ensino médio ou equivalente também até a data da matrícula no curso, sendo agora identificados como “candidatos(as)”.O processo seletivo visa realizar a seleção de 54 novos alunos do Curso Técnico em Arte Circense da Escola Nacional de Circo/Funarte, que receberão bolsa durante o período de 22 meses consecutivos de duração do curso.O objetivo da bolsa auxílio é fornecer condições para que os alunos possam manter suas necessidades básicas de moradia, alimentação e saúde na cidade do Rio de Janeiro durante todo o período do Curso Técnico em Arte Circense.A Escola Nacional de Circo/Funarte destinará à realização do projeto, 54 bolsas individuais de R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) aos candidatos aprovados.As inscrições serão gratuitas e estarão abertas do dia 04 a 28 de novembro de 2024 de acordo com o publicado no Diário Oficial (link para o DO: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-selecao-publica-funarte-n-6-de-1-de-novembro-de-2024-593775798 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas no seguinte link: https://prosas.com.br/editais/15148 até às 17h59 do último dia de inscrição - horário de Brasília/DF-Brasil, sendo desconsideradas as inscrições enviadas após a data/hora de encerramento.Do total de bolsas, há previsão de reserva de, no mínimo, 20% para candidaturas de pessoas negras (pretas e pardas); 10% para candidaturas de pessoas indígenas; e 10% para candidaturas de artistas oriundos ou vinculados a circos itinerantes.