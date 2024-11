Estudantes do C.E Marechal Zenóbio da Costa brilharam na competição de Matemática - Divulgação / Seeduc-RJ

Publicado 14/11/2024 14:29

Nilópolis - Os alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, mantiveram o excelente desempenho em disputas e foram destaques no Concurso Internacional Canguru de Matemática Brasil 2024 ao conquistarem medalhas, sendo: sete ouros, duas pratas e três bronzes, totalizando 12 premiações da competição, além de cinco certificados de menção honrosa. A disputa tem o objetivo de estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática, reunindo milhões de estudantes ao redor do mundo, sendo considerada um dos maiores desafios acadêmicos globais.



A disputa Canguru é a maior competição internacional e abrange estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Yasmin Caldas está entre os medalhistas da escola e não para de colecionar conquistas.

"Ganhar ouro na Canguru, em mais um ano, foi simplesmente sensacional. É a minha segunda medalha nesta competição e, de certa forma, é a segunda vez que comprovo o meu esforço não foi em vão. Tudo foi recompensado", disse a jovem, que foi medalhista de bronze na Coreia do Sul, este ano, e ficou em terceiro lugar na Olimpíada Internacional realizada em Nova York, em 2023.



"Ganhar ouro na Canguru, em mais um ano, foi simplesmente sensacional. É a minha segunda medalha nesta competição e, de certa forma, é a segunda vez que comprovo o meu esforço não foi em vão. Tudo foi recompensado", disse a jovem, que foi medalhista de bronze na Coreia do Sul, este ano, e ficou em terceiro lugar na Olimpíada Internacional realizada em Nova York, em 2023.

Fernando Rocha, professor e coordenador do projeto Sala de Aula Invertida, com metodologia de aprendizagem baseada em desafios, destaca que a iniciativa tem objetivo de estimular os estudantes. "Essas medalhas provam o potencial ilimitado que nossos alunos possuem. Quando são desafiados e apoiados adequadamente, eles conseguem alcançar resultados que superam as expectativas", disse Fernando, que está à frente do projeto desde 2015.

Saiba mais sobre a prova



A avaliação é realizada em mais de 80 países. É uma competição internacional realizada anualmente, que visa promover o interesse pela matemática entre estudantes do ensino básico e médio. Com questões que incentivam o pensamento crítico e a resolução de problemas, a prova é uma oportunidade para jovens de todo o mundo desenvolverem suas habilidades matemáticas de maneira divertida e desafiadora.



Dividida em seis categorias de acordo com a faixa etária dos estudantes, a prova é composta por 24 a 30 questões de múltipla escolha, distribuídas em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Os participantes têm entre 60 a 90 minutos para resolver os problemas, que abordam desde conceitos básicos até desafios matemáticos mais complexos.

A secretária de Educação, Roberta Barreto, destacou que os jovens são grandes atletas do saber. "Estamos muito felizes e orgulhosos por mais esta conquista da educação do Rio de Janeiro. Que essa competição seja o início de um futuro brilhante e inspirador na vida de cada um. E que venham mais", afirmou a secretária.