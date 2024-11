Essas reuniões são fundamentais que a comunidade compareça, ajudando a fortalecer as ações conjuntas e visando um trabalho mais eficiente no combate à criminalidade e promoção da ordem no município - Divulgação

Publicado 13/11/2024 14:55

Nilópolis – A sede da OAB Nilópolis, no Centro, recebeu nesta quarta-feira (12), a Reunião Mensal do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Nilópolis, onde foram expostas as demandas da sociedade nilopolitana e a atuação dos policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita) no município. O encontro buscou soluções conjuntas dos poderes públicos e da sociedade, a fim de prestar uma segurança pública de qualidade ao cidadão.

Foi reforçado o empenho das Autoridades envolvidas, para que com a integração possa buscar ainda mais alcançar os resultados de segurança ao munícipes.

Essas reuniões ocorrem mensalmente, e é fundamental que a comunidade compareça e participe, ajudando a fortalecer as ações conjuntas e visando um trabalho cada vez mais eficiente no combate à criminalidade e promoção da ordem no município.

Marcaram presença, o presidentre do CCS Nilópolis, Sr. João; Coronel PM Perry Sousa, Comandante do 20° BPM; Tenente Barreto, Secretário de Segurança de Nilópolis; Capitão Cardoso, Chefe de Operações do 20° BPM; Tenente Barros, comandante do Programa Segurança Presente de Nilópolius; capitão Paulo Vitor, comandante da Companhia de Nilópolis; e o delegado da 57ª DP, Edy.