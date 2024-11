Foi apresentado o projeto Nilópolis Amiga do Meio Ambiente, que propõe um conjunto de soluções inovadoras, integrando ações ambientais, sociais e econômicas - Felipe Soares / PMN

Publicado 11/11/2024 17:02

Nilópolis - Se tornar a cidade modelo de sustentabilidade e responsabilidade ambiental está na meta do governo de Nilópolis. No sábado (08), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o Fundo Municipal, promoveu um encontro no Parque Natural Farid Abrão com 50 protetores que estão na linha de frente da causa animal. Teve café da manhã e um bate-papo sobre o projeto que prioriza minimizar o sofrimento dos animais em situação de rua.



Durante o encontro foi apresentado o projeto Nilópolis Amiga do Meio Ambiente (NAMA), que propõe um conjunto de soluções inovadoras, em busca de um patamar de excelência, integrando ações ambientais, sociais e econômicas.

Dentre as soluções está a implementação do módulo Cidade Amiga dos Animais; legislação ambiental aplicada; coleta seletiva e destinação dos resíduos de sólidos; educação e conscientização ambiental nas escolas, nas estruturas governamentais, na sociedade civil, nas empresas, nas organizações, etc.; ações concretas para diminuição do déficit de áreas verdes urbanas; ações para mitigação de emissão de gases de efeito estufa.



"Estamos caminhando a passos largos para implementar o maior programa de meio ambiente de nossa cidade' destacou o secretário da pasta, Dean Senra.



O presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Eduardo Maruche, parabenizou as pessoas que estão na linha de frente por uma causa tão importante.



"Eles são verdadeiros heróis anônimos. Esse encontro foi para aprendermos e ouvirmos essa turma do bem, para elaborarmos em conjunto uma política pública de ação para minimizar essa epidemia de abandonos. Agradeço ao prefeito e às demais autoridades que contribuem para a causa, pois também amam os animais."



