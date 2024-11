O Nova Cidade (vermelho) acabou superado pelo São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro - Reprodução / Matheus Miranda

O Nova Cidade (vermelho) acabou superado pelo São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de JaneiroReprodução / Matheus Miranda

Publicado 06/11/2024 22:31

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade foi derrotado pelo São Cristóvao por 1 a 0, nesta quarta-feira (06), na penúltima rodada do Campeonato Carioca da Série B1, no Estádio Ronaldo Nazário de Lima, na Zona Norte do Rio. Com o resultado, o Quero-Quero de Nilópolis saiu do G-4, caindo para quinta colocação com nove pontos, o mesmo do Friburguense, que fecha a quarta posição, no critério saldo de gols.

Os nilopolitanos e o time da Serra, inclusive se enfrentam na última rodada, na próxima terça-feira (12), às 15h, em local ainda a definir, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj