A criançada nilopolitana pode esperar pelo sorteio de brindes, distribuição de doces, refrigerantes e brinquedos - Divulgação / PMN

Publicado 06/11/2024 01:35 | Atualizado 06/11/2024 01:50

Nilópolis - Já em sua terceira edição, a Festa do Dia das Crianças de Olinda, já entrou para o calendário de eventos de Nilópolis e é aguardada com grande expectativa pela garotada. Idealizada por um grupo de amigos do bairro nilopolitano, tem entre os organizadores o vereador e vice-prefeito eleito de Nilópolis, Alvaro Cunha Ramos, o Alvinho. Dessa vez, a comemoração será no próximo domingo (10), a partir de 12h, na Rua José Couto Guimarães, no trecho entre as ruas Coronel José Muniz e Nossa Senhora de Fátima.



Novamente, a gurizada pode esperar pelo sorteio de brindes, distribuição de doces e refrigerantes e pelos brinquedos, como campo de futebol, um escorregador aquático na altura de um prédio de três andares e um touro mecânico. Os promotores da festa garantem que pais e responsáveis não precisam se preocupar porque há várias equipes bem distribuídas para cuidar da segurança das crianças. Nunca houve registro de ocorrências.

"Fazemos a festa por amor às nossas crianças. Esse era um sonho dos moradores locais e, através de um grande grupo de amigos, em 2022, conseguimos tirar do papel e fazer um dia diferenciado, resgatando as coisas boas da infância. Todos participam de forma voluntária, com amor e muito carinho", destacou Alvinho.

Os realizadores asseguram que a comemoração este ano será maior que nos anteriores, porque a área da festa foi ampliada. Tudo isso, segundo eles, se deve à organização e disposição de um grupo de moradores, amigos, comerciantes e empresários de Nilópolis que fazem questão de dar ainda mais alegria à vida das crianças do Bairro de Olinda, segundo distrito de Nilópolis.



Serviço:



Festa das Crianças de Olinda



Dia: 10 de novembro (domingo)



Horário: a partir das 12h



Entrada: gratuita



Endereço: Rua José Couto Guimarães, entre as ruas Nossa Senhora de Fátima e a Coronel José Muniz.