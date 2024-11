O "Meu Nome é Favela" é uma atividade que levará a cultura de Favela ao Campus Nilópolis, no bairro Frigorífico, até a próxima sexta-feira (08) - Divulgação / IFRJ Nilópolis

O "Meu Nome é Favela" é uma atividade que levará a cultura de Favela ao Campus Nilópolis, no bairro Frigorífico, até a próxima sexta-feira (08)Divulgação / IFRJ Nilópolis

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), através do Programa de Educação Tutorial (PET), recebe a partir desta segunda-feira (04), o evento “Meu Nome é Favela”, atividade que levará a cultura de Favela ao campus no bairro Frigorífico. Oficina de pipa, passinho, grafite e de samba trará o modo de vida da favela para a troca de saberes com a academia. Haverá mesas redondas sobre educação, saúde mental e cultura na favela.

Serão quatro dias de oficinas e debates. Encerrando a semana haverá um Baile Charme, na próxima sexta-feira (08).

Segundo o coordenador do PET Produção Cultural, João Guerreiro, a troca de saberes entre a cultura das Favelas e das periferias com os saberes ditos acadêmicos visa diminuir o fosso entre um olhar elitizado e as culturas produzidas no cotidiano. “Muitos dos nossos discentes são oriundos de Favelas da Baixada Fluminense e da Capital. Verem suas culturas entrando pela porta da frente do IFRJ lhes garante representatividade. E será uma semana com muitas atividades criativas".

Serviço:

04/11 (Segunda)- Tema: “Esporte, Lazer, Moda e Favela”

10h - Oficina de confecção de pipas: Bille (Romário)

13:30 - Mesa: “O impacto das Atividades Esportivas na Vida do Favelado”

Franklin Ferreira da ONG Craques da Vida - Vila Aliança

Fábio Souza que é Diretor Presidente do Centro de Treinamento Nilópolis de Beach Tennis.

Mediação: Fábio Lago Júnior (PET Produção Cultural).

15h - Desfile de moda do estilista Abacaxi (Jeanderson Martins).

05/11 (Terça-feira) - Tema: “Cultura, Arte e Favela”

10h - Oficina de grafite com Manu Lira

10h - Oficina de passinho com Brendo Edson.

13h30, Mesa "Visão de cria" com Fael, Xandy, Lisi Potiguara, Alec Vasconcelos, Julio Morais e Raquel Ísis.

Mediação: Andressa Cristina (PET Produção Cultural).

06/11 (Quarta-feira) - Tema: “Educação, saúde e favela”

10h, Estande do PET Saúde

11h, Oficina de samba de Gafieira. Samara e Alisson

13h30, Mesa: "Existir e Resistir"

Nega Gizza (fundadora da CUFA e Rapper)

Prof.ª Dr.ª Rosália Lemos (IFRJ)

Psicóloga Juliana Camará (Luta Antimanicomial).

Mediação: Letícia Ferreira (PET Produção Cultural)

Dia 08/11 (Sexta-feira) - Baile Charme, no Galpão 252 (Estrada Senador Salgado Filho, 252 - Nilópolis). Co-realização: "CharmeBXD”. Das 16h30 às 20h.