Além de grátis, as aulas são exclusivas para moradores da cidade, por este motivo é obrigatório levar o comprovante de residência e a cópia da identidade - Divulgação / PMN

Publicado 31/10/2024 20:37

Nilópolis - Nesta sexta-feira (01), a Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab) de Nilópolis abre inscrições para a quarta edição do Marketing Digital deste ano. Nilopolitanos maiores de 15 anos podem se matricular no curso gratuito.

Além de grátis, as aulas são exclusivas para moradores da cidade, por este motivo é obrigatório levar o comprovante de residência e a cópia da identidade. Serão oferecidas 40 vagas em duas turmas, das 9h às 12h, e das 13h às 16h. As aulas, com cinco dias de duração, irão de 4 a 8 de novembro.

Interessados em participar do curso devem procurar a sede da Setrab na sexta-feira (01), das 9h às 12h. A secretaria fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro. O telefone para contato é (21) 99353-5890.