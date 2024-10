Os alunos foram conferir nesse refúgio verde no meio da cidade, lições que aprenderam em sala de aula sobre a importância da preservação do meio ambiente - Felipe Soares / PMN

Publicado 31/10/2024 16:03

Nilópolis - Alunos da turma de alfabetização do primeiro ano da Escola Municipal Jorge Deocleciano de Oliveira, no Centro, de Nilópolis, visitaram o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, na manhã de quarta-feira (30). Foram conferir nesse refúgio verde no meio da cidade, lições que aprenderam em sala de aula sobre a importância da preservação do meio ambiente.



Depois das explicações sobre origens de árvores como o pau-brasil, que dá nome ao nosso país, e sobre os hábitos dos animais que vivem naquele habitat, eles aproveitaram os brinquedos que estão instalados no local para diversão das crianças que visitam o parque ecológico. A atividade é resultado da parceria entre as Secretarias de Educação e de Meio Ambiente do município.

"Toda semana recebemos a visita de três ou quatro escolas da rede municipal de ensino. Seja para visitas, recreação, plantio de mudas", afirmou o secretário de meio ambiente, Dean Senra, acrescentando que a manutenção do ecossistema é um compromisso de todos para que as gerações futuras tenham qualidade de vida e saúde.

