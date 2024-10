A renovação de matrícula será feita nas unidades escolares entre os dias 4 a 14 de novembro - Antonio Assumpção / PMN

A renovação de matrícula será feita nas unidades escolares entre os dias 4 a 14 de novembroAntonio Assumpção / PMN

Publicado 30/10/2024 15:02

Nilópolis - O ano letivo de 2025 está chegando e a Secretaria de Educação de Nilópolis, iniciou a matrícula, renovação de matrícula, pré-matrícula e transferência interna para as turmas de Educação Infantil - Creche e Pré-escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.A renovação de matrícula será feita nas unidades escolares entre os dias 4 a 14 de novembro. A transferência para outra unidade da rede municipal será presencial ou on-line no período de 18 de novembro a 25 de novembro. As inscrições presenciais serão na própria escola e on-line, pelo site https://www.nilopoliseduca.com.br/central-de-vagas O aplicativo Nilópolis Educa pode ser encontrado nas lojas da Play Store e do App Store. Para fazer login no app, é necessário ter o código de acesso disponibilizado pela secretaria da escola onde o estudante está matriculado. Para completar a renovação ou transferência é necessário estar com todos os documentos atualizados e preenchidos.Para se cadastrar, é necessário informar o nome completo e CPF do candidato, nome da filiação ou do responsável legal, data de nascimento, CPF do responsável legal, telefone fixo ou móvel, seleção de até duas opções de unidades escolares de acordo com as escolas disponíveis no sistema e comprovante de residência no município de Nilópolis do responsável legal.