A equipe do técnico Maycon Pinheiro, acumula três empates e uma derrota na competição e não terá vida fácil diante do PaduanoDivulgação / EC Nova Cidade

Publicado 26/10/2024 11:01 | Atualizado 26/10/2024 11:02

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade terá duas missões importantes, na tarde deste sábado (26), pelo Campeonato Carioca da Série B1. Conseguir a primeira vitória na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e deixar a lanterna do torneio. O Quero-Quero de Nilópolis, encara o Paduano, às 15h, no Estádio de Los Lários, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, pela sexta rodada.

A equipe do técnico Maycon Pinheiro, acumula três empates e uma derrota na competição, e não terá vida fácil diante do Paduano, vice-líder da Taça Corcovado.

Classificação - Campeonato Carioca Série B1 (Taça Corcovado) Divulgação / Ferj