As crianças, 24 meninas e dois meninos, estudam balé com a professora Paloma Ribeiro - Divulgação / PMN

As crianças, 24 meninas e dois meninos, estudam balé com a professora Paloma RibeiroDivulgação / PMN

Publicado 24/10/2024 22:39

Nilópolis - Pela primeira vez, 26 alunos da Escola Municipal Ribeiro Gonçalves, do bairro Cabuís, em Nilópolis, na faixa dos cinco anos, se apresentaram para 1.420 crianças e adultos no picadeiro do Circo Marcos Frota, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O evento foi nesta quinta-feira (24) e fez parte da programação ‘Picadeiro Aberto’, promovida mensalmente pela instituição Unicirco, mantenedora do circo.



As crianças, 24 meninas e dois meninos, estudam balé com a professora Paloma Ribeiro, que estava acompanhada da diretora Adriana Diogo e também de pais e responsáveis. E a vice-prefeita de Nilópolis e secretária de Educação, professora Flávia Sardinha, sentou na primeira fila da arquibancada. Ela assistiu, aplaudiu e se emocionou.



“Tudo isso é muito emocionante, porque um dia foi um sonho que diziam que era uma verdadeira utopia. Mas hoje nossas crianças têm balé e estão sendo referência, se apresentando para outras crianças”, afirmou a secretária, agradecendo em seguida ao prefeito Abraãozinho e a todos que integram o projeto. “ Houve muito amor, carinho e dedicação ao longo desses anos, para que nossos alunos se sintam assim importantes, como eles são”, afirmou a secretária.



A professora Flávia Sardinha lembrou que as aulas são oferecidas em horário complementar nas unidades escolares da rede municipal. “ Tivemos uma ampliação nos últimos anos e atingimos 100% das escolas de ensino fundamental”, garantiu a secretária de Educação. Ela acrescentou que Nilópolis é uma das poucas redes municipais do Estado com projeto direcionado pela secretaria municipal de Educação que oferece balé nas escolas.

As aulas são oferecidas em horário complementar nas unidades escolares da rede municipal Divulgação / PMN



“A apresentação foi linda. Esse trabalho começou em nossa escola no início de 2023”, recordou Adriana Diogo, diretora do colégio localizado no bairro Cabuís. “Do ponto de vista de nossa escola, o Arte Faz Parte contribui para a criança tenha uma infância feliz, guarde boas memória desse período e também tenha condições de desenvolver suas habilidades”, enumerou.



Irmão do ator e circense Marcos Frota, Luiz Frota recebeu todas as delegações das mais de 20 escolas do Rio, Nova Iguaçu, Queimados, Magé, Niterói, Maricá e outras cidades do Estado, além de Nilópolis. “Uma vez ao mês, na terceira quinta-feira do mês, realizamos o ‘Picadeiro Aberto’ e sempre proporcionamos a oportunidade de escolas municipais mostrarem seus espetáculos”, explicou. “A apresentação foi linda. Esse trabalho começou em nossa escola no início de 2023”, recordou Adriana Diogo, diretora do colégio localizado no bairro Cabuís. “Do ponto de vista de nossa escola, o Arte Faz Parte contribui para a criança tenha uma infância feliz, guarde boas memória desse período e também tenha condições de desenvolver suas habilidades”, enumerou.Irmão do ator e circense Marcos Frota, Luiz Frota recebeu todas as delegações das mais de 20 escolas do Rio, Nova Iguaçu, Queimados, Magé, Niterói, Maricá e outras cidades do Estado, além de Nilópolis. “Uma vez ao mês, na terceira quinta-feira do mês, realizamos o ‘Picadeiro Aberto’ e sempre proporcionamos a oportunidade de escolas municipais mostrarem seus espetáculos”, explicou.

O evento fez parte da programação ?Picadeiro Aberto?, promovida mensalmente pela instituição Unicirco, mantenedora do circo Divulgação / PMN



Paulo de Barros e Calebe Cherole gostaram de se apresentar no Circo Marcos Frota com as colegas no espetáculo intitulado ‘ A Magia do Circo’. Isis Oliveira, com 5 anos assim como os companheiros de balé, disse que gostou de dançar e também de ver os números executados pelos circenses. “Preferi o trapézio”, assegurou.



A cuidadora de idosos Joani Jesus da Silva, mãe de Geovana, foi com o filho e a nora para assistir o grupo. “ Quis prestigiar a bailarina e a escola. Ficamos tão empolgadas que eu matriculei a Gio em uma escola regular de balé. Eu gostaria de ter feito quando era criança, mas não pude. Fico feliz de poder proporcionar isso a ela”, concluiu. Paulo de Barros e Calebe Cherole gostaram de se apresentar no Circo Marcos Frota com as colegas no espetáculo intitulado ‘ A Magia do Circo’. Isis Oliveira, com 5 anos assim como os companheiros de balé, disse que gostou de dançar e também de ver os números executados pelos circenses. “Preferi o trapézio”, assegurou.A cuidadora de idosos Joani Jesus da Silva, mãe de Geovana, foi com o filho e a nora para assistir o grupo. “ Quis prestigiar a bailarina e a escola. Ficamos tão empolgadas que eu matriculei a Gio em uma escola regular de balé. Eu gostaria de ter feito quando era criança, mas não pude. Fico feliz de poder proporcionar isso a ela”, concluiu.