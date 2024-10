Os jogadores do Nova Cidade estão confiantes para o confronto em Duque de Caxias - William Davoli / SEBR

Publicado 22/10/2024 23:45 | Atualizado 22/10/2024 23:48

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade enfrenta o Pérolas Negras, nesta quarta-feira (23), às 15h, no Estádio De Los Lários, em Xérem, na busca pela primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero acumula três pontos na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com três empates, em iguais números de jogos.

Os nilopolitanos não atuaram na última rodada, já que folgaram na competição.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj