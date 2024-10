A ocorrência policial com o dono do carro, o veículo e o suspeito de furto, foi registrada na 57ª DP e na sequência na 64ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/10/2024 15:37

Nilópolis – Um suspeito foi preso dentro de um carro abandonado (Honda Civic), na Via Light, na altura do município de Nilópolis, na manhã desta segunda-feira (21), pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita). Com o homem, os agentes apreenderam um alicate.

Na ação, os policiais verificavam a ocorrência de furto de um veículo abandonado na rodovia estadual. No local, a equipe deteve o suspeito dentro do carro com um alicate, retirando peças do carro. Em seguida, o proprietário do veículo chegou ao local e relatou que o veículo havia apresentado problemas mecânicos no final da noite anterior, com seu filho. Ele deixou o carro na rodovia, para rebocá-lo nesta segunda-feira (21).



A ocorrência policial com o dono do carro, o veículo e o suspeito de furto, foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência na 64ª DP (São João de Meriti).