A ocorrência policial com o carro roubado foi registrada na 52ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 18/10/2024 16:06 | Atualizado 18/10/2024 16:09

Nilópolis – Um carro roubado (Chevrolet Tracker Vermelho), foi recuperado pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na noite desta quinta-feira (17), na Rua Araribóia, no bairro Santos Dumont, em Nilópolis.

Na ação, os agentes em patrulhamento, identificaram o carro na via com placa adulterada. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito que dirigia o veículo roubado, fugiu para dentro de uma residência.



Uma testemunha no local, primo do condutor, permitiu a entrada dos policiais militares na residência, mas o suspeito conseguiu fugir pulando o muro. Dentro do veículo recuperado, foram encontrados dois celulares e um crachá de identificação do suspeito.



A ocorrência policial com o carro roubado recuperado foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).