O secretário Dudu Amorim ensinou, entre outras dicas, como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista e falou sobre a qualificação profissionalDivulgação / PMN

Publicado 17/10/2024 23:34

Nilópolis - Cerca de 30 pessoas, entre homens e mulheres de várias idades, participaram da palestra 'Os Caminhos para o Emprego', oferecida na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (SETRAB), na terça-feira (15), no Centro, de Nilópolis. O secretário Dudu Amorim recebeu os participantes e recolheu os currículos, que depois foram encaminhados ao balcão de emprego e ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), um serviço do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que oferece oportunidades de emprego e renda.

Durante o encontro, Dudu Amorim ensinou, entre outras dicas, como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista e falou sobre a importância da qualificação profissional.

O público falou sobre as dificuldades para conseguir emprego. Morar na Baixada, o que faz com que muitas empresas os rejeitem por causa do alto custo do Riocard, a idade, entre outros temas Divulgação / PMN

Convidado pelo secretário de Trabalho, o público falou sobre as dificuldades para conseguir emprego. Morar na Baixada, o que faz com que muitas empresas os rejeitem por causa do alto custo do riocard, a idade, a obrigação de exercer mais de uma função e só receber por uma delas e a escolaridade, estavam entre os critérios adotados pelos empregadores. "Quem está desempregado há mais tempo deve incluir os trabalhos avulsos, os bicos, no currículo. Deve-se procurar emprego também em outros dias, além de segunda e terça-feira. Às vezes surgem oportunidades às sextas-feiras, por exemplo. O currículo, pela internet, agora deve ser em arquivo PDF", listou Dudu Amorim.Ele e Elígia Fraga, da equipe da SETRAB, mostraram a importância de estar com as informações e telefones de contato atualizados no currículo. Dudu Amorim revelou que uma pesquisa demonstrou que 50% das pessoas que procuravam emprego conquistam vagas por indicação de amigos e conhecidos. " Eles conseguiram principalmente depois de enviar o currículo em PDF pelo WhatsApp. O IBGE divulgou um estudo informando que o mercado está aquecido e as pessoas estão voltando a procurar emprego", comemorou o secretário de Trabalho de Nilópolis e presidente do Fórum Fluminense de Secretários de TrabalhoA aposentada Inez Maria de Almeida, de 56 anos, tem apenas o ensino fundamental. " Recebo salário mínimo. Pago todas as contas e não sobra nada. Por sorte moro no quintal da família. Faço faxina de vez em quando para ter um dinheirinho a mais. Soube dessa palestra e quis vir fazer", contou Inez, moradora do bairro Nossa Senhora de Fátima, que trabalhou em farmácia de manipulação e em um laboratório.Por sua vez, Wenderson Lima, 19 anos, busca o primeiro emprego. "Um amigo me mostrou um card nas redes sociais e eu vim. Espero sair daqui com a possibilidade de uma entrevista de trabalho", sonhou o rapaz, morador do Centro, ex-aluno do ensino médio no Colégio Estadual Aydano de Almeida. Ele se animou ao ouvir do secretário Dudu Amorim que uma das vagas disponíveis em Nilópolis era para atendente em lanchonete de fast food. Além desta empresa, havia demanda por auxiliar administrativo, operador de caixa de supermercado, pedagoga, operador e atendente de loja.