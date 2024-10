Casa da Mulher e o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, em parceria com o Shopping Nilópolis Square, promoveram o 'Encontro Outubro Rosa com Bate-Papo' - Felipe Soares / PMN

Publicado 17/10/2024 23:10

Nilópolis - Com palestras e Dia da Beleza, a Casa da Mulher Nilopolitana deu início ao Outubro Rosa, nesta semana, no Shopping Nilópolis Square, no Centro, de Nilópolis. A campanha visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero.



Na terça-feira (15), a Casa da Mulher e o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), em parceria com o Shopping Nilópolis Square, promoveram o 'Encontro Outubro Rosa com Bate-Papo'. Já na quarta-feira (16), ocorreu a exposição de artesanato e o 'Dia da Beleza', dedicado à autoestima feminina.



O bate-papo contou com a participação da ginecologista e mastologista Leila Najjar, da psicanalista Ana Beatriz Pedroso, da psicóloga Rosane Vidiello, participação especial de dança do grupo Carimbó da casa da Mulher Nilopolitana e da superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcea Cardoso.



Além disso, o Grupo Abração Solidário, representado por Jane Khalil, e pacientes oncológicas estiveram presentes para compartilhar suas experiências. O bate-papo proporcionou informações essenciais sobre a prevenção do câncer de mama.



"Nós falamos sobre prevenção e a necessidade de se autocuidar quando o câncer está no primeiro passo primário. Outubro Rosa trabalha esse tipo de conscientização que é a base para que a mulher não tenha câncer", disse Jane Khalil.



Na quarta-feira (16), as participantes desfrutaram dos serviços de manicure, maquiagem, trança e cabeleireiro. O evento foi realizado pelas professoras da Casa da Mulher Nilopolitana, com a presença de Nilcea Cardoso.



"Eu acho que o antídoto contra essa doença é o afeto e o cuidado com si. É o esperançar para o novo dia, o novo amanhecer, amanhã é outro dia e as coisas vão fluindo da maneira que a pessoa se sente curada. A cura do câncer é uma cura não só física, é também emocional", salientou a superintendente dos Direitos da Mulher.



Confira o calendário de eventos da campanha Outubro Rosa:



Dia 17/10 - 9h: Missa pelo mês de prevenção ao câncer de mama na Capela São Matheus



Dia 19/10 - 8h: Caminhada Outubro Rosa, concentração na Igreja Nossa Senhora Aparecida com destino ao Parque Natural do Gericinó



Serviço:

CASA DA MULHER NILOPOLITANA



Rua Antônio João Mendonça- 65 Centro –Nilópolis.



Telefone: 2691-6887