As crianças aproveitaram bastante as atrações do parque de diversões

Publicado 13/10/2024 21:35

Baixada Fluminense - O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) levou diversas crianças dos seus municípios de cobertura (Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu), que integram o Programa Pequenos Gigantes, para uma inesquecível visita ao parque de diversões, Super Star Park, em Nova Iguaçu, neste sábado (12), em comemoração ao Dia das Crianças. As expressões de felicidade e animação das crianças ao desfrutarem das atrações do parque foram realmente contagiantes.

O 20º BPM destacou que momentos como esse são essenciais para o desenvolvimento e a felicidade das crianças, proporcionando experiências únicas e a oportunidade de socialização. O 20º BPM destacou que momentos como esse são essenciais para o desenvolvimento e a felicidade das crianças, proporcionando experiências únicas e a oportunidade de socialização.

PROGRAMA PEQUENOS GIGANTES

O Programa Pequenos Gigantes foi criado para aproximar a Corporação de adolescentes, por meio da prática do futebol, sob orientação de profissionais. Implantado em novembro de 2022, o programa dispõe de módulos em batalhões da PM da capital, Niterói e Baixada Fluminense.

Além de aproximar os participantes e familiares da Polícia Militar, o programa tem promovido a inclusão social por meio da prática esportiva, palestras e outras atividades.