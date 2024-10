O projeto é mais um passo rumo à responsabilidade ambiental e sustentabilidade do município - Felipe Soares / PMN

Publicado 10/10/2024 21:40 | Atualizado 10/10/2024 21:42

Nilópolis - A Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis criou o projeto "Nilópolis Amiga do Meio Ambiente (NAMA)", apresentado nesta terça-feira (08), no Parque Natural Municipal do Gericinó.



O conceito de 'Cidade Amiga do Meio Ambiente' propõe um conjunto de soluções inovadoras, em busca de um patamar de excelência, integrando ações ambientais, sociais e econômicas. A proposta é desenvolver um conjunto de iniciativas que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida dos cidadãos.



O NAMA conta com a parceria de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com o Pacto Global Rede Brasil. Ele é estruturado em seis módulos de ação. São eles: A defesa da natureza e legislação ambiental; a coleta seletiva; a educação ambiental nas escolas; o reflorestamento urbano; e a diminuição de emissão de gases de efeito estufa.



O presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Maruche, apresentou o projeto para os integrantes que farão parte das ações. "A gente precisa avançar tecnicamente. Nós iremos construir, a partir de hoje, um propósito. Esse propósito que pode levar um dia, dez dias, um ano. O que vale é que a gente construa. Nós estamos criando aqui uma possibilidade de transformar Nilópolis em uma cidade amiga do meio ambiente."



Agência Voluntária de Defesa da Natureza



A criação da 'Agência Voluntária de Defesa da Natureza' garante que os cidadãos participem ativamente na prevenção ambiental, auxiliando na fiscalização e promoção de campanhas educativas.

A agência será composta por voluntários comprometidos com a defesa do meio ambiente. Esses agentes terão o papel de monitorar práticas ambientais irregulares e conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação, atuando em conjunto com as autoridades.



O secretário de Meio Ambiente Dean Senra salientou a importância do projeto. "Com a possibilidade de novos projetos vamos fazer desse lugar o melhor lugar ambiental do estado, com ética moral e ambiental."