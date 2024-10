O objetivo foi recepcionar os novos estudantes, apresentar a estrutura do campus e destacar setores essenciais para a formação acadêmica, como a biblioteca e o Centro Acadêmico - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 09/10/2024 23:19

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), realizou na última semana, o acolhimento dos estudantes e responsáveis dos cursos técnicos de nível médio e de graduação do segundo semestre de 2024. O evento foi realizado no auditório da unidade.



O objetivo foi recepcionar os novos estudantes, introduzir a instituição, apresentar a estrutura do campus e destacar setores essenciais para a formação acadêmica, como a biblioteca, centro Acadêmico, os núcleos e as Diretorias.



DEPOIMENTOS DE ESTUDANTES, RESPONSÁVEIS E DO CORPO TÉCNICO DO IFRJ NILÓPOLIS

“Eu já vinha de uma escola relativamente grande, mas essa aqui é muito maior. Isso assusta também, mas estou ansioso e um pouco com medo, por causa do que falaram ali sobre responsabilidades e tudo mais. Mas com o tempo, vou me acostumando. Estou bem feliz", falou Luiz Henrique - estudante de Controle Ambiental.



“A satisfação de ver o Luiz Henrique entrando em uma instituição, por iniciativa própria, é enorme. Ele fez a prova, ele que correu atrás, e geralmente são os pais que incentivam. Fiquei ainda mais feliz por essa iniciativa ter partido dele. E hoje estamos aqui, nessa reunião, entendendo um pouco mais sobre a instituição. Eu consegui sentir um pouco da responsabilidade que vem pela frente. Falei com ele: 'Meu filho, agora você precisa se dedicar aos estudos, isso é muito importante para o seu futuro'. A gente vê que, hoje em dia, é muito difícil os jovens buscarem isso. Mas ele tomou essa iniciativa, e sentir hoje o peso dessa responsabilidade é muito bom. Falei pra ele: 'Você vai tirar de letra, é só estudar. Só depende de você. Você vai conseguir chegar onde quer, mas isso depende de você'. Estou muito feliz por ele”, disse Andreia Rodrigues Santos, mãe de Luiz Henrique.

“As reuniões de acolhimento são sempre a melhor maneira de receber nossas e nossos estudantes ingressantes junto com os responsáveis. É uma oportunidade única de apresentar não só a estrutura física do IFRJ, como também dar ciência sobre o trabalho que realizamos com o objetivo do oferecimento da educação pública, gratuita e de qualidade”, Victor Magalhães - Diretor de Ensino Médio e Técnico – IFRJ/Nilópolis.

Victor Magalhães, Diretor de Ensino Médio e Técnico, destacou a oportunidade de dar ciência sobre o trabalho realizado com o objetivo do oferecimento da educação pública Divulgação / IFRJ Nilópolis



"O primeiro contato com nossos ingressantes é o principal momento para mostrarmos o lindo ambiente que temos aqui no campus Nilópolis. Meu maior objetivo é que cada um se sinta acolhido e respeitado em sua nova casa, ampliando a grande família que construímos aqui no campus", Thiago Pinto - Diretor-Geral – IFRJ/Nilópolis.