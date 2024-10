Yasmin Caldas conquistou medalha de ouro na categoria regional e prata na nacional - Divulgação / Seeduc-RJ

Yasmin Caldas conquistou medalha de ouro na categoria regional e prata na nacionalDivulgação / Seeduc-RJ

Publicado 09/10/2024 22:35

Nilópolis - Alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual foram destaque na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras 2024. Eles conquistaram 272 medalhas, nas categorias nacional e regional. Deste total, foram 20 de ouro, 84 de prata e 168 de bronze, além de 125 menções honrosas. Os medalhistas disputaram com escolas da rede pública e privada de todo o país. Yasmin Caldas, do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, conquistou medalha de ouro na categoria regional e prata na nacional.

"Este resultado mostra que o meu esforço foi recompensado. Nada disso seria possível sem o apoio dos meus professores e dos meus pais, que fizeram de tudo para que eu pudesse ver que tinha potencial para ir muito além do que eu imaginava", disse a jovem, que foi medalhista de bronze na Coreia do Sul, este ano, e também ficou em terceiro lugar na Olimpíada Internacional realizada em Nova York, em 2023.



A rede estadual do Rio de Janeiro foi representada por oito unidades escolares, que tiveram estudantes premiados nesta competição. Entre os participantes, estão os colégios Rubens Farrulla, em São João de Meriti, Aurelino Leal, em Niterói, e Barão de Tefé, em Seropédica.



Saiba mais sobre a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras



A Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras é uma competição que exige conhecimentos interdisciplinares, envolvendo matemática, interpretação de texto e uma língua estrangeira. Voltada para estudantes do Ensino Fundamental e Médio. A prova foi aplicada entre 21 e 28 de maio, e o resultado saiu em agosto.



A secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, afirma que essas conquistas evidenciam que os alunos estão no caminho certo. "Nos últimos anos, nossos estudantes têm apresentado resultados espetaculares nas competições que participam. Não foi diferente nesta olimpíada. Isso mostra que estamos no caminho certo para ofertar um ensino público da mais alta qualidade", afirmou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.