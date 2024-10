O parabéns para a criançada não vai faltar e será acompanhado de um saboroso bolo. As vagas são limitadas. Os responsáveis das crianças deve fazer a inscrição online - Divulgação / Faetec Paiol

Publicado 08/10/2024 13:33

Nilópolis - Crianças entre quatro e 10 anos têm uma boa opção de lazer, na próxima sexta-feira (11), em Nilópolis, às 15h. É que a Faetec Paiol e a Faetec Nova Cidade, promovem um evento totalmente dedicado à garotada da região, na véspera do Dia das Crianças (12). Haverá apresentação do Circo Perna de Pau com malabares, palhaços e contorcionistas e distribuição de doces e lanchinhos. O parabéns não vai faltar e será acompanhado de um saboroso bolo. As vagas são limitadas. Por isso, para participar, o responsável da criança deve fazer a inscrição no link: https://linktr.ee/faetecdiadascriancas