A motocicleta roubada foi recuperada através da ação conjunta entre o Proeis Nilópolis e a Guarda Civil Municipal - Divulgação

Publicado 05/10/2024 10:59

Nilópolis - Um motocicleta roubada foi recuperada, em uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal e de policiais militares da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) Nilópolis, na noite desta sexta-feira (04), na regiao central do município.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento, quando se depararam com homens em duas motocicletas em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, um dos suspeitos abandonou um dos veículos, fugindo na sequência com outro suspeito na segunda moto (BMW), no sentido da Comunidade do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e a motocicleta recuperada foi devolvida ao dono, que agradeceu em vídeo a ação dos agentes da Guarda Civil Municipal e os policiais militares do Proeis.