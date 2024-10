Nilópolis

Campus Nilópolis do IFRJ marcou presença no Sudeste PET em Vitória (ES)

Com apoio da Pró-Reitoria de Ensino e da Pró-Reitoria de Extensão os estudantes, estiveram presentes de dois dos três grupos do IFRJ: o PET Sexualidade, do Campus Realengo e o PET Produção Cultural, do Campus Nilópolis