Equipe PET Produção Cultural do Campus Nilópolis do IFRJ - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 02/10/2024 21:28

Nilópolis - No mês de setembro, 20 membros da comunidade petiana do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) participaram do Sudeste PET (Programa de Educação Tutorial) 2024, congresso regional do programa, que ocorreu no campus Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória (ES). Com apoio da Pró-Reitoria de Ensino e da Pró-Reitoria de Extensão, que disponibilizou um ônibus para levar os estudantes, estiveram presentes representantes de dois dos três grupos do Instituto: o PET Sexualidade, do Campus Realengo e o PET Produção Cultural, do Campus Nilópolis.

Com quatro trabalhos aprovados para apresentação, os estudantes e docentes tiveram ainda a possibilidade de participar de atividades culturais, reuniões setoriais de tutores e da comunidade discente, oficinas, grupos de trabalho temáticos e assembleia deliberativa.



Para o docente João Guerreiro, tutor do grupo PET Produção Cultural, participar do primeiro Sudeste PET presencial pós-Pandemia foi marcante. "As trocas com os tutoraes presentes e participar com os bolsistas e não bolsistas dos diversos debates foi um intenso aprendizado e oportunidade não só para mim, como também para os petianaos do PET Sexualidade (Campus Realengo) e do PET Produção Cultural (Campus Nilópolis). Tenho que agradecer o ônibus disponibilizado pela PROEX, o que permitiu que todos aos nossaos petianaos estivessem presentes. Ansioso pelo Encontro Nacional dos PETs (ENAPET) que ocorrerá em novembro, em Recife".



Para a estudante Karine Gionaninni, do PET Sexualdiade, "participar do Sudeste PET representou para mim uma expansão da minha visão sobre o programa de educação tutorial em si, conhecer outros PETs de diferentes temáticas e o trabalho que eles têm feito dentro e fora das universidades, me fez refletir muito sobre a importância e o impacto dos PETs. Além disso, foi uma oportunidade e tanto de vivenciar novas experiências acadêmicas e pessoais".

SUDESTE PET 2024

O Sudeste PET 2024 foi um congresso regional do Programa de Educação Tutorial (PET) realizado entre os dias 4 e 6 de setembro de 2024, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, Espírito Santo. O evento teve como tema “Como o PET contribui para a construção da universidade que queremos”.