Em uma adutora que passa pelo KM-32 (Nova Iguaçu), técnicos da Águas do Rio farão a instalação de um equipamento que ajudará a reduzir perdas no sistema de abastecimento - Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

Em uma adutora que passa pelo KM-32 (Nova Iguaçu), técnicos da Águas do Rio farão a instalação de um equipamento que ajudará a reduzir perdas no sistema de abastecimentoDivulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 29/09/2024 20:59

Nilópolis - A Águas do Rio reduzirá o abastecimento de água em Nilópolis e no Centro e nas zonas Norte e Sul do Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (01), quando será realizada uma ação de melhoria no sistema de distribuição de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Em uma adutora que passa pelo KM-32, em Nova Iguaçu, técnicos da concessionária farão a instalação de um equipamento que ajudará a reduzir perdas no sistema de abastecimento, contribuindo para a melhoria do fornecimento.



Após a conclusão do serviço, prevista até o final da noite do mesmo dia, a distribuição de água nas regiões afetadas entrará em processo de normalização gradativa, podendo levar 72 horas, especialmente nas pontas das redes de distribuição e nas áreas elevadas.



A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, evitando tarefas não essenciais que demandem grande consumo, até a regularização do fornecimento.



Programa de Melhoria do Abastecimento

Essa ação faz parte do Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento. Até novembro deste ano, a concessionária instalará 266 válvulas inteligentes em pontos estratégicos. O equipamento permitirá a separação das tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região.



A Águas do Rio segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.