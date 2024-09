Os interessados na adoção devem comparecer com um documento com foto, comprovante de residência, preencher uma ficha de cadastro na hora e ter mais de 18 anos - Divulgação / PMN

Publicado 26/09/2024 16:44 | Atualizado 26/09/2024 16:44

Nilópolis - O Calçadão da Mirandela será o local da nona Feira de Adoção de Animais promovida pela Prefeitura de Nilópolis, neste sábado (28), das 9h às 12h, no centro do município. O evento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Comissão Permanente de Proteção aos Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, levará 50 cães e gatos que buscam um lar.



Os interessados em se tornar tutores devem comparecer com um documento com foto, comprovante de residência, preencher uma ficha de cadastro na hora e ter mais de 18 anos. O Calçadão fica entre as Ruas Getúlio de Moura e Getúlio Vargas.

A Superintendência Municipal de Proteção Animal, setor vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, incentiva a posse responsável de animais, orientando e informando a população sobre os cuidados necessários com os animais domésticos. Uma das orientações é que quem for adotar um gatinho, leve uma caixa para transporte.

As instruções são importantes porque o abandono de animais é crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa a ser estabelecida pela Justiça.