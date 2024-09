Os jogadores do Morro da Mina comemorando com o troféu da Taça das Favelas do Rio de Janeiro 2024 - Taça das Favelas RJ / Tai Lizarraga

Os jogadores do Morro da Mina comemorando com o troféu da Taça das Favelas do Rio de Janeiro 2024Taça das Favelas RJ / Tai Lizarraga

Publicado 23/09/2024 15:40 | Atualizado 23/09/2024 15:42

Nilópolis – A jovem equipe da Comunidade do Morro da Mina, do bairro de Olinda, em Nilópolis, conquistou o título inédito masculino da Taça das Favelas (Rio de Janeiro) 2024. Os nilopolitanos venceram o Jardim Sumaré por 1 a 0, na final que aconteceu no último sábado (21), no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O gol que garantiu o troféu inédito e invicto da competição foi marcado por Gabriel GT, no início da etapa final.

Com o triunfo, a equipe do Morro da Mina será o representante do Estado do Rio de Janeiro na competição nacional da Taça das Favelas.



No feminino, a Cidade de Deus ficou com o título ao superar a Comunidade da Coreia.

TAÇA DAS FAVELAS



A Taça das Favelas, que teve sua primeira edição realizada no Rio de Janeiro em 2012, tem sido uma vitrine para talentos emergentes das comunidades, oferecendo visibilidade e criando oportunidades para jovens. A Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e a InFavela, com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.