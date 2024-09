O Nova Cidade (vermelho) arrancou um empate no final do jogo contra o Artsul - Divulgação / @leal__fotografia

Publicado 23/09/2024 14:17

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade empatou com o Artsul, por 1 a 1, na estreia das duas equipes no Campeonato Carioca da Série B1, no último sábado (21), no Estádio Nivaldo Pereira, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu.



No Clássico da Baixada Fluminense, o Artsul chegou a está vencendo até quase o final da partida, quando o Nova Cidade empatou.

Na próxima rodada, os nilopolitanos recebem no Estádio Joaquim Flores, o Belford Roxo, às 15h, pela segunda rodada na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).