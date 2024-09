No Hospital JK houve 10. 417 atendimentos na clínica médica, 1.124 na ginecologia, 3.307 na ortopedia e 3.629 na pediatria, no primeiro mês de reinauguração - Giulia Nascimento/ PMN

Publicado 20/09/2024 16:14

Nilópolis - Neste sábado (21), o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek completa um mês da sua reinauguração, com 18.400 pessoas atendidas, entre clínica médica, gestantes, ortopedia, pediatria. No caso da maternidade, as equipes realizaram 23 partos normais e 18 cesáreas, num total de 41 nascimentos. O secretário municipal de Saúde, André Esteves, apresentou esse balanço e antecipou algumas novidades.



“A partir da próxima semana, a unidade começará a realizar cirurgias ginecológicas eletivas, como períneo e ligadura de trompas. Além de cesáreas programadas de pacientes que já são enviadas pelos postos de saúde com contraindicação de parto normal. Vamos também implantar o DIU (Dispositivo Intrauterino) em mulheres que chegam encaminhadas pelo PAISMCA (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente), que funciona no Posto Central”, afirmou o secretário.

Secretário Municipal de Saúde, André Esteves, visita Aylla e a mãe Giulia Nascimento/ PMN



Ele explicou que, no PAISMCA, localizado no segundo andar do Posto Central, a interessada receberá orientações para realizar exames e depois irá até o Hospital JK para realizar o procedimento médico de implantação do DIU, considerado simples e feito em uma sala parecida com um consultório de ginecologista. No caso das operações de períneo e ligadura, as indicações serão feitas pelos postos de saúde do município.

Sala de Ultrassom onde a paciente receberá o DIU Giulia Nascimento/ PMN



Aylla nasceu na terça-feira com 53 centímetros



Aylla nasceu de parto normal nesta terça-feira (17), com 53 cm e 2 Kg 830 gramas. É a oitava filha de Ana Cristina dos Santos, de 26 anos. Elas moram em Mesquita, no bairro Rondon, na divisa entre Nilópolis e a cidade vizinha. Ana Cristina quer fazer uma ligadura de trompas e falou sobre o que espera para o futuro dos filhos. “Eu sonho que eles possam estudar e ser o que quiserem na vida”, contou a dona de casa, cujo marido é eletricista.



Aylla nasceu de parto normal nesta terça-feira (17), com 53 cm e 2 Kg 830 gramas. É a oitava filha de Ana Cristina dos Santos, de 26 anos. Elas moram em Mesquita, no bairro Rondon, na divisa entre Nilópolis e a cidade vizinha. Ana Cristina quer fazer uma ligadura de trompas e falou sobre o que espera para o futuro dos filhos. "Eu sonho que eles possam estudar e ser o que quiserem na vida", contou a dona de casa, cujo marido é eletricista.

Moradora do bairro do Cabral, em Nilópolis, a cuidadora de idosos Chayenne Nogueira, 32 anos, aguarda o nascimento da filha Maria Cecília em breve. O nome da criança foi escolhido pela irmã, Maria Alice, de 4 anos. Chayenne estava na enfermaria, que tem duas camas e uma televisão, acompanhada pela mãe Mariângela Freitas e a tia Joelma Ferreira. Ambas são cuidadoras de idosos também.

Pacientes na sala de inalação Giulia Nascimento/ PMN



Quebrou o braço direito jogando bola



Já Arthur Soares, 10 anos, deu entrada na recepção e foi atendido na ortopedia. Ele jogava bola no intervalo de recreio na Escola Municipal Margarida Sabino quando caiu por cima do braço direito. O técnico de imobilização engessou o braço do menino seguindo orientação médica. Arthur se recusou a tomar uma injeção para diminuir a dor, segundo contou sua mãe, Tatiana Soares, que foi chamada pela direção da unidade escolar. Além de Tatiana, a inspetora escolar Valéria Honório acompanhava o garoto.

Arthur Soares deu entrada na recepção e foi atendido na Ortopedia Giulia Nascimento/ PMN



Números do primeiro mês de atendimento



O médico André Esteves disse que houve 10. 417 atendimentos na clínica médica, 1.124 na ginecologia (gestantes), 3.307 na ortopedia e 3.629 na pediatria. Os recém-nascidos na maternidade são encaminhados para fazer os testes do pezinho, olhinho e orelhinha nos postos do Cabral e da Chatuba.



O médico André Esteves disse que houve 10. 417 atendimentos na clínica médica, 1.124 na ginecologia (gestantes), 3.307 na ortopedia e 3.629 na pediatria. Os recém-nascidos na maternidade são encaminhados para fazer os testes do pezinho, olhinho e orelhinha nos postos do Cabral e da Chatuba.

"A maioria dos pacientes é daqui, o hospital é de referência, porque atende também moradores de Mesquita, Rio de Janeiro e São João de Meriti", enumerou o médico. Cerca de 62% das gestantes, 70% dos pacientes da clínica médica, 59% dos atendidos na ortopedia e 65% das crianças na pediatria são nilopolitanos, o restante é das cidades citadas anteriormente.