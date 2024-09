A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP - Reprodução / 20º BPM

Publicado 20/09/2024 14:53 | Atualizado 20/09/2024 14:58

Nilópolis – Dois suspeitos foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 20° BPM (Mesquita), durante patrulhamento próximo ao Morro da Mina, na manhã desta sexta-feira (20), em Nilópolis. Com a dupla, os agentes apreenderam, uma pistola 9mm, munições, além de drogas, como, maconha, cocaína e MDMA.



Na ação, os agentes avistaram homens em atitude suspeita, que tentaram fugir ao perceberem a aproximação da guarnição. Após um cerco tático, um suspeito foi preso com a pistola e as drogas.

Um segundo suspeito foi encontrado escondido em uma loja de motocicletas nas proximidades, e também foi preso.



MATERIAL APREENDIDO:



- 01 pistola calibre 9mm com numeração raspada;

- 14 munições intactas;



- 04 tabletes de maconha;



- 10 sacolés de maconha;

- 25 pinos de cocaina;



- 07 MDMA.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).