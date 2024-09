A expectativa é de que sejam vacinados 1.800 animais em um único dia em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 19/09/2024 17:41

Nilópolis - Nilópolis realiza, neste sábado (21), a Campanha de Vacinação Antirrábica, das 9h às 16h. Todos os Postos de Saúde, Parque Natural do Gericinó e Parque Sara Areal estarão vacinando cães e gatos contra a raiva. A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Diretoria de Vigilância Sanitária, informou que a expectativa é de que sejam vacinados 1.800 animais em um único dia.

Poderão ser imunizados animais (cães e gatoso) com mais de três meses de vida em boas condições de saúde, exceto fêmeas prenhas, no cio ou lactantes.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu 2030 como a meta para eliminar a raiva humana transmitida por cães nas Américas. No Brasil, o Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva está há 50 anos vacinando cães e gatos por todo território.



Entenda a raiva



A raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida ao homem pelos animais. Causada por um vírus, ela é transmitida por mordidas e arranhaduras de mamíferos contaminados. É uma das doenças mais graves, com taxa de mortalidade de quase 100%.



Apesar da existência da vacina, que ajuda a prevenir a raiva humana, aproximadamente 70.000 pessoas morrem por ano de raiva em todo o mundo. Para a prevenção do ciclo urbano da raiva, é de extrema importância vacinar animais de estimação anualmente.



Confira abaixo os endereços dos pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/nº, Cabuís



Posto Programa de Saúde da Família – Nova Olinda

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970



Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua: Senador Fernandes Mendes, s/n, centro



Parque Natural do Gericinó

Rua Antônio João Mendonça, S/Nº, Manoel Reis



Parque Professora Sara Areal

Rua Gonçalves dias, nº 724, Nova Cidade