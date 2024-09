A Dança do Ventre será a atração no primeiro dia do 14º Festival de Dança - Divulgação

Publicado 19/09/2024 17:04

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square promove o 14º Festival de Dança, a partir desta sexta-feira (20), às 18h, no Centro, de Nilópolis. O evento promete reunir até o domingo (22), um espetáculo imperdível reunindo os mais diversos talentos da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. A praça de alimentação do shopping se transformará em um vibrante palco de arte e cultura, com entrada franca e uma banca de jurados renomados, incluindo respeitados profissionais do Teatro Municipal.

O público sempre marca muita presença nas apresentação de Ballet e Jazz Divulgação



O festival tem como missão promover a rica arte da dança, oferecendo uma plataforma para academias, grupos e companhias locais exibirem seu talento e criatividade. Os participantes terão a oportunidade de competir por troféus e medalhas, celebrando a diversidade cultural e o desenvolvimento regional. O festival tem como missão promover a rica arte da dança, oferecendo uma plataforma para academias, grupos e companhias locais exibirem seu talento e criatividade. Os participantes terão a oportunidade de competir por troféus e medalhas, celebrando a diversidade cultural e o desenvolvimento regional.

O estilo Livre estará no festival no domingo (22) Divulgação



Programação do Festival:



20/09 – Dança do Ventre (Sexta-feira)

Início: 18h

Jurados: Amanda Murad, Samra Sanches e Nina Dack



21/09 – Ballet e Jazz (Sábado)

Início: 14h

Jurados: Marluce Medeiros, Washington Cardoso e Bete Spinelli.

22/09 – Livre (Domingo)

Início: 14h

Jurados: Kátia Bezerra, Marta Bastos e Eduardo Torres.



Local: Shopping Nilópolis Square - 3º Piso – Praça de alimentação



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras nº 100, Nilópolis, Centro.



Tel: 2792-0608.

Programação - 14º Festival de Dança Divulgação