Evento acontece neste sábado e domingo, das 11h às 21h, com entrada gratuitaDivulgação

Publicado 14/09/2024 10:24

Nilópolis - Se você gosta de esoterismo, oráculos, quiromancia, não pode perder "'Anisha-Primeira Feira Mística e Esotérica" que será realizada no Clube Nilopolitano, neste final de semana, das 11h às 21h, no Centro, de Nilópolis. Promoção de Elaine David, que trabalha com eventos há 24 anos, e participa da Tenda Caminho Cigano, criada há 9 anos na cidade, a programação terá também apresentações musicais, danças, terapias e palestras. Sábado e domingo (14 e 15), das 11h às 21h, com entrada gratuita.



Anisha é um nome celta e, Elaine David contou que, pela tradição os ciganos teriam sido criados pelas bruxas, velhas que trabalhavam com ervas; enquanto as morganas trabalhavam com a cura e transmitiam energias boas. No sábado, a partir das 14h, Paulo Cigano vai se apresentar cantando músicas tradicionais, com destaque para 'Filhos do Vento', sua nova canção de trabalho.



Entre as várias atrações, oraculistas de diversas modalidades estarão se revezando no atendimento ao público: com baralho cigano, baralho de rider White, runas das bruxas, búzios e leitura com a borra de café. Os palestrantes, por sua vez, também irão se apresentar a cada hora, tanto no sábado quanto no domingo. No encerramento, uma apresentação da bateria da Escola de Samba Beija-Flor.

Anisha é um nome celta e, Elaine David contou que, pela tradição os ciganos teriam sido criados pelas bruxas, velhas que trabalhavam com ervas Divulgação



Segue a programação de palestras:



Sábado (14 de setembro)



12h- Magia e medicina Yoruba – Bàbáláwo Nasola



13h- Alquimia das ervas e saboaria mágica – Cecilia Cortez



14h- Abertura da intuição e conexão com as entidades ciganas – Romulo Vianna



15h- A deusa Afrodite – Culto e magia de Afrodite, a deusa do amor – Michel Valim



16h – Cultura tradicional cigana versus espiritual – Cristine Hamuche



17h- Tradição Mistério de Tessália – Syrinx Sygorax



18h – História da Bruxaria – Mambo Morgon



Domingo (15 de setembro)



12h – Altares que energizam sua casa e sua vida – Lucia Venusiana



13h – O vida da magia na cura da ansiedade e sobrecarga feminina – Viviane Lambert



14h – Doenças emocionais versus espiritualidade cigana – Romulo Vianna



15h – A magia das runas das bruxas – Michel Valim



16h – Faces de Osún – Caminho do amor, brilho, poder e manifestações de prosperidade – Thiago Fare



17h – Marketing digital para cartomantes – como construir narrativas nas redes sociais – Carol Chicre



18h – Oráculos – os caminhos terapêuticos e espirituais - Fábio Fabrício

O Clube Nilopolitano fica na Estrada dos Expedicionários, 91, no Centro, Nilópolis.