Alunas das turmas de balé clássico nas novas instalações da Escola Municipal de Dança José Carlos de Oliveira Silva - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 12/09/2024 23:12

Nilópolis - Pais e responsáveis de alunas das turmas de balé clássico e jazz da Escola Municipal de Dança José Carlos de Oliveira Silva, no bairro Frigorífico, em Nilópolis, foram recebidos nesta quarta-feira (11) à tarde pelo secretário municipal de Cultura, Antônio Carlos, e pela diretora da escola, Márcia Fernandes. Eles conheceram as instalações reformadas da unidade e puderam acompanhar suas filhas na data em que retornaram às aulas.

Antônio Carlos afirmou que a revitalização das quatro salas de aula e dos dois banheiros foi um compromisso assumido pelo prefeito Abraãozinho durante a formatura das alunas, no clube Nilopolitano, no ano passado. A escola funciona no segundo andar do prédio do CIEP 136, Professora Stella De Queiroz Pinheiro. "Ele prometeu e eu e a Márcia fiscalizamos o trabalho do empreiteiro", lembrou o secretário de Cultura.

Ele pediu que as alunas tirassem sandálias e chinelos antes de entrarem nas salas, que receberam um piso de madeira com amortecedor embaixo. Há também as placas de linóleo. O objetivo é diminuir o impacto nos pés, na coluna ou mesmo no calcanhar das bailarinas quando pulam nas coreografias e exercícios com as sapatilhas de ponta.

O secretário de Cultura disse que a prefeitura já fez as instalações elétricas internas e aguarda apenas a Light terminar a ligação externa para colocar os aparelhos de ar condicionado nas salas. "Fiscalizem e cobrem melhorias para suas filhas aqui na escola, tudo aqui é feito com dinheiro público", ressaltou, acrescentando que é importante também a colaboração das alunas, por exemplo, evitando jogar papel higiênico no vaso.

Márcia Fernandes explicou que a base da dança é sempre o balé clássico. "Depois de passar pelo balé clássico, as alunas podem estudar jazz, que ensinamos aqui, ou mesmo ter aulas de dança contemporânea, afro e outros estilos fora", enumerou a professora de dança, acrescentando que não há limite de idade para inscrição na escola.

Glauce Andrade é mãe de Glenda Andrade Silva, de 12 anos, aluna da escola. Ela comemorou a obra. "Era necessária há muito tempo, as construções não estavam boas. Minha filha já está na Escola de Dança há quase 8 anos, começou aos 4 anos", contou Glauce.

Maryanna de Oliveira Salino é filha da trancista Bruielle Rigor e elas moram em Nova Cidade. Maryanna entrou na Escola Municipal de Dança com 6 anos e está prestes a completar 15 anos. Tem o sonho de dar aulas de balé. Bruielle achou que a realização da benfeitoria na escola foi um tanto demorada, mas muito necessária.

Escola Municipal de Dança José Carlos de Oliveira Silva

Durante muitos anos a escola se chamou Anna Pavlova. Em 2022 o espaço público foi renomeado em homenagem ao bailarino que fez história no município. José Carlos de Oliveira Silva, mais conhecido como Carlinhos Muvuca, foi coreógrafo da comissão de frente da Acadêmicos de Santa Cruz, trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura e coordenou programas culturais da Secretaria Municipal de Educação.