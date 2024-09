Marcus Lopes promete gestão participativa com transparência, onde o povo vai ter vez e voz na definição de projetos para geração de empregos e melhorias em todas as áreas - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 12/09/2024 12:00 | Atualizado 12/09/2024 12:52

Nilópolis – Marcus Lopes, 59 anos, é sociólogo, ambientalista, flamenguista, ator, pai de três filhos, e é candidado do Partido PSOL para prefeito de Nilópolis. Já foi candidato ao Executivo Municipal em 2008, e em 2006, a deputado estadual. “Sou nilopolitano, advindo de uma linhagem tradicional e respeitada de políticos - neto do ex-deputado Jarbas Lopes e filho do advogado Walmir Lopes - um dos fundadores e ex-presidente do PDT no município de Nilópolis, cresci acompanhando a vida política da cidade que hoje planejo liderar”, destaca Marcus Lopes.



Marcus Lopes, se considera destemido e inovador, com pensamento dinâmico e entusiástico, sociável e expansivo. Gosta de ler, estudar e refletir sobre os novos tempos e as novas tendências da sociedade, do conhecimento, da tecnologia e da espiritualidade e suas implicações na vida das pessoas em seus cotidianos.

“Eu acredito que a questão política deve ser "incansavelmente" debatida. A sociedade é quem escolhe os seus representantes políticos que vão administrar e decidir o rumo de sua cidade nos próximos quatro anos”.



O DIA – Marcus Lopes, como o senhor projeta sua gestão e melhorias para a cidade de Nilópolis, caso seja eleito?



MARCUS LOPES – “Queremos uma Nilópolis para o cidadão, com justiça social e ambiental, estamos vivendo tempos de mudanças climáticas, devemos nos antecipar para evitar futuros desastres como as enchentes ocorridas recentemente. Na administração municipal, vamos aumentar progressivamente o vergonhoso salário atual dos servidores do município de todas as áreas. No transporte público, vamos implementar um programa de tarifa zero nos ônibus, assim como já existe em várias cidades como Maricá, Paracambi, Tanguá etc. Quase 60% dos nilopolitanos não conseguem pagar suas contas e muitos buscam empregos em outras cidades. Faremos uma gestão participativa com transparência, onde o povo vai ter vez e voz na definição de projetos para geração de empregos e melhorias na saúde, segurança pública, na educação, saneamento, acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida”.



Marcus Lopes é o candidato do PSOL a Prefeitura de Nilópolis Divulgação / Redes Sociais

O DIA – Como o senhor vê a parceria com o Governo Estadual e Federal, na busca de recursos para a cidade?



“Importantíssima essas parcerias. Assim que eleito, vou a Brasília no dia seguinte conversar com o nosso presidente Lula e na volta com o governador, para exigir mais verbas para Nilópolis. É fundamental ter o apoio do Estado e da União, para garantir recursos para Nilópolis. Seguirei trabalhando em conjunto com os parlamentares do meu partido PSOL, que já conseguiram um importante aporte de verbas para cultura de Nilópolis este ano, com as emendas do deputado federal Pastor Henrique Vieira e da deputada estadual Dani Monteiro”.

O DIA – Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população, como o senhor planeja a melhoria nessas áreas para os próximos quatro anos, assim, como outras áreas importantes como, saneamento básico, meio ambiente, cultura e esporte?



“Temos que ter outras unidades de saúde, um hospital não dá conta pra atender toda nossa população. Criar os centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações de saúde atendendo as necessidades de saúde individual e coletiva".

“Despolitizar a saúde em nossa cidade se faz necessário, se você precisa de atendimento, uma consulta, um exame, tem que pedir a um vereador, isso é inadmissível. É uma forma de manipulação perversa, eles usam a velha prática de assistencialismo cruel contra os mais carentes “quem não tem padrinho morre pagão. Depois de 10 anos de reformas o Hospital Municipal Juscelino Kubitscheck foi reinaugurado em plena campanha eleitoral, eles pensam que o povo é bobo”.



“Na educação, cerca de 14% das escolas públicas de nossa cidade têm carência em pelo menos um dos serviços básicos (acesso à água, energia elétrica, esgotamento sanitário ou alimentação). Isso deixa Nilópolis em último lugar na avaliação da estrutura segundo o Censo Escolar da Educação Básica e o Mapa da Desigualdade na Região Metropolitana. Vamos gerar empregos com um programa de construção e readequação de escolas de tempo integral, creches, espaços culturais e artísticos”.



“Adotar em toda a rede municipal de ensino práticas esportivas. Qualificar professores ouvindo deles as demandas necessárias, investir na formação de futuros atletas e buscar parcerias com empresários para criar um programa de incentivo ao primeiro emprego para os nossos jovens”.

Para Marcus Lopes, Nilópolis não pode mais ficar refém dos mesmos grupos políticos que se alternam há décadas na Prefeitura Divulgação

O DIA - Qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor nilopolitano que se encontra indeciso, como uma via contrária ao atual prefeito que busca a reeleição?



“Um de meus principais objetivos de governo é despertar a formação da consciência política e socioambiental da população, transformando Nilópolis num lugar de oportunidades. Com senso de dever e responsabilidade, engajado nas políticas sociais, nas questões ambientais, na consolidação de um desenvolvimento sustentável e de justiça social, o prefeito da cidade precisa trabalhar com ética e transparência em todas as suas ações. Ter mais respeito pela nossa gente, preservar o meio ambiente e lutar para um futuro melhor para o nosso povo. Nilópolis não pode mais ficar refém destes mesmos grupos politiqueiros que se alternam e se eternizam no poder a décadas. Hoje eles estão divididos e brigando entre si para terem o comando da cidade, no final das eleições, todos eles estarão unidos para repartir o “bolo”. Tanto o atual prefeito, como outro candidato são “farinha vencida” do mesmo saco”.



“Sou o candidato que vai fazer diferente colocando o cidadão no centro do orçamento participativo, para mudar essa triste realidade que vive nossa cidade. Sou o candidato das lutas da classe trabalhadora, das crianças, da juventude, das mulheres, dos idosos, dos LGBTQIAPN+: e do nosso povo em geral, da defesa do meio ambiente, do acesso a cultura, contra todas as formas de preconceito, da busca da união harmônica entre todas as religiões. Sou o candidato das pessoas simples que sonham e lutam, por um futuro melhor, que não foge da raia a troco de nada. Temos ao nosso lado toda bancada dos deputados federais e estaduais do PSOL RJ”.



“Nas eleições quem ganha ou perde é o povo, não os candidatos, por isso é preciso escolher muito bem àqueles que decidirão em nosso nome sobre questões extremamente importantes como saúde, segurança, educação, trabalho, habitação e meio ambiente para que se faça justiça social. Por isso precisamos do povo nilopolitano ao nosso lado. Nessa luta pelo bem da nossa gente”.