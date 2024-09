Além de curtir os filmes, os participantes ainda podem aproveitar a linda paisagem do Parque Municipal do Gericinó - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 11/09/2024 23:48 | Atualizado 11/09/2024 23:50

Nilópolis - No próximo domingo (15), o Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, terá mais uma sessão de Cinema na natureza. O projeto "Gericine" continua sua programação com a terceira exibição, que une cinema e meio ambiente como forma de transformação social. A iniciativa busca sensibilizar sobre questões ambientais e valorizar o patrimônio natural e cultural de Nilópolis e da Baixada Fluminense, além de promover o audiovisual brasileiro. As sessões começam às 18h, com entrada gratuita.

Os filmes selecionados para essa sessão são: “Sereia” de Estevan de La Fuente, “Os peixes mais lindos do mundo” de Gabriel Saraiva e Gabriela Pazini, “Cabeça de Fogo”, de Lidiana Reis, e “Quarentena” de Adriel Nizer e Nando Sturmer. Os filmes fazem parte de uma curadoria de doze curta-metragens nacionais selecionados entre mais de 300 inscrições de todo o Brasil. As produções são divididas nas categorias Curta Ambiental, Curta Livre e Curta Baixada e serão exibidas em sessões programadas até o mês de outubro.

“A Baixada é um território que produz audiovisual, mas a gente sabe que um grande gargalo nessa cadeia produtiva do audiovisual é a exibição, a distribuição. Então, o Gericine acaba vindo como uma grande janela de oportunidades de exibição de um tipo de cinema que não está no circuito comercial. O Gericine é um estímulo também da gente pensar em canais de distribuição para o audiovisual independente”, destaca Rebeca Brandão, produtora do projeto.

Todos os nilopolitanos e moradores de cidades vizinhas estão convidados a participar, levando cangas e cadeiras de praia para a sessão, que oferece pipoca e bebidas gratuitas. Todas as obras exibidas terão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, além de interpretação em Libras. Dentre as contrapartidas ambientais, o projeto realizará a coleta seletiva de todo o material descartado, priorizando e estimulando a utilização de materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Além disso, será feito o plantio de mudas nativas no próprio parque em parceria com o projeto de reflorestamento do "Bosque do Amanhã".

O “Gericine - Cinema ao Ar Livre” é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), Prefeitura Municipal de Nilópolis e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e produzido pelo Gericine. Como contrapartida de valorização da produção local, todas as sessões do Gericine contarão com a exibição de filmes produzidos no município, em uma parceria com a Secretaria de Cultura de Nilópolis.

Serviço

Dia: 15/09 (domingo)

Horário: das 18h às 21h

Local: Parque Natural do Gericinó

Endereço: Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, Nilópolis.

Gratuito

Classificação Livre

Programação

“Sereia” de Estevan de la Fuente (Paraná)

Mudanças climáticas fazem a natureza devastar com fúria uma pequena comunidade de pescadores no litoral do sul do Brasil. É aniversário de Lúcio, criança cheia de imaginação que gosta de desenhar sereias e brincar com bonecas, mas na presença do pai intolerante e violento, o clima em casa não está para festa. Em segredo, sua mãe lhe preparou uma surpresa, um presente que finalmente transformará este em um dia especial.

“Os Peixes Mais Lindos do Mundo” de Gabriel Saraiva e Gabriela Pazini (Rio de Janeiro)

Catarina é uma jovem que passa por dificuldades para se adaptar às mudanças em sua vida. Ainda de luto pela morte de sua mãe, ela se sente sem perspectiva para seu futuro, enquanto vê sua vida adulta tomar forma abruptamente. Ao mesmo tempo em que tenta lidar com toda essa pressão, Catarina acaba desenvolvendo uma estranha obsessão por peixes.

“Cabeça de Fogo” de Lidiana Reis (Goiás)

A costureira Cida, de 60 anos, precisa assinar um documento em seu trabalho, mas não sabe ler o que diz nele. Com a ajuda da professora de sua neta, Cida se aproxima da alfabetização, ao mesmo passo que começa a se questionar sobre coisas que acontecem em seu ambiente de trabalho.

“Quarentena” Adriel Nizer e Nando Sturmer (Paraná)

Brasil. É noite. Mãe e filho descobrem que não estão sozinhos durante a quarentena.