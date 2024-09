Rogério Ribeiro acredita que pode dar uma qualidade de vida melhor para os nilopolitanos, após oito anos da gestão atual na Prefeitura de Nilópolis - Divulgação

Publicado 11/09/2024 12:00

Nilópolis - Rogério Ribeiro nasceu em Nilópolis. É empresário, sem vínculo direto com a política local, até 2020, quando entendeu que deveria estar mais presente no trabalho do pai, o vereador Zé Ribeiro, atual presidente da Câmara de Vereadores, para ajudá-lo no esforço de recuperar Nilópolis. É o candidato do partido MDB na corrida pela Prefeitura de Nilópolis.

Os vereadores que o apoiaram fizeram um apelo para que ele participasse da disputa pela Prefeitura. Rogério Ribeiro aceitou o convite, quando conseguiu unir a oposição. “Meu sonho, e eu vou executar isso muito rápido, é tirar Nilópolis dessa caixinha apertada que eles nos deixaram. O povo normalizou ser maltratado por falta de opção. A gente vai trazer a esperança de volta. Hoje a população só é atendida na saúde se tiver uma indicação política, isso não existe! Nilópolis vai ser uma cidade moderna, com recursos que vamos trazer da gestão privada adaptadas à gestão pública”, destaca Rogério Ribeiro.



Entrevista



O Dia – Como o senhor projeta sua gestão e melhorias para a cidade de Nilópolis, caso seja eleito?



ROGÉRIO RIBEIRO – “Projeto uma administração voltada inteiramente para a população. Quero resgatar a prefeitura, hoje sequestrada pelo poder político que está no poder há oito anos, desde 2017, quando Farid Abrão David assumiu pela terceira vez a prefeitura. Contados os anos, estamos tratando de 8 anos. O nilopolitano empobreceu e permanece refém de uma turma que usa a prefeitura em benefício próprio. O atendimento à saúde é uma calamidade e é a minha prioridade absoluta, daí a razão de eu ter escolhido o médico, neto do ex-deputado federal Simão Sessim, para ocupar a vaga de vice-prefeito. Quero modernizar a administração pública, com tecnologia, absoluta transparência nas contas e nos contratos e ter a participação popular na construção dos orçamentos do município. Não faz sentido alguém precisar bajular o prefeito e os vereadores da base dele para ter acesso aos serviços públicos. A tecnologia permite que o cidadão, com um celular, marque as consultas que precisa, encontre vagas nas escolas e creches através do sistema de reservas e fiscalize o trabalho dos secretários e do próprio prefeito. Quero oferecer tarifa zero no transporte urbano e dar a garantia de conforto e cumprimento dos horários”.



O DIA - Como o senhor vê a parceria com o Governo Estadual e Federal na busca de recursos para a cidade?



“É uma obrigação minha, sendo o prefeito. É uma obrigação do governo do estado e do governo federal. O povo paga a conta. O povo elege o prefeito, mas elege também os deputados, os senadores, os governadores e o presidente da República. Não faz sentido um prefeito apresentar o governador Cláudio Castro como um troféu. Fazer do governador e de seus secretários cabos eleitorais de sua campanha, como acontece hoje. Quando o governador libera dinheiro para a cidade, ele, na verdade, está devolvendo parte dos impostos que os nilopolitanos pagam. Comigo, essa mentalidade não tem espaço”.



O Dia – Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população. Como o senhor planeja a melhoria nessas áreas para os próximos quatro anos, assim como outras áreas importantes como, saneamento básico, meio ambiente, cultura e esporte?



“Antes de qualquer providência nessas áreas, a primeira será fazer uma reestruturação do quadro. Entre no Portal da Transparência da prefeitura e verifique quantas pessoas estão lotadas no gabinete do prefeito. São 47 pessoas para servir um único cidadão. Veja lá quanta gente há na Procuradoria da Prefeitura. Coincidência? São 47 pessoas. E na Secretaria de Administração? 65 pessoas. E assim vai a roda do desperdício. O que ocorre num quadro assim? É óbvio que quem trabalha mesmo, para valer e merece um bom salário, não ganha o que merece. É preciso deslocar o quadro para as pontas, onde a população precisa ser atendida, ser recebida e necessita de respostas”.

“A prioridade absoluta é levar a prefeitura para o povo, deslocando o poder e descentralizando a administração. Saúde, Educação, Segurança e mobilidade serão os niveladores da gestão. Os fatores de irradiação para as iniciativas no campo do saneamento básico, da cultura, do esporte e do emprego”.

Para Rogério Ribeiro, saúde, educação, segurança e mobilidade serão seus niveladores da gestão municipal, caso seja eleito prefeito de Nilópolis Divulgação

O Dia – Qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor nilopolitano que se encontra indeciso, como uma via contrária ao atual prefeito que busca a reeleição?



“A mensagem é: acredite. É possível sim ter uma cidade que dê à população uma qualidade de vida. É possível fazer de Nilópolis uma cidade moderna que use a tecnologia e o serviço público exclusivamente a favor da população. É possível dar ao grupo político que estará conosco o conforto de defender a gestão pela qualidade dos serviços que ela presta no lugar dos favores e do clientelismo. O prefeito que concorre à reeleição representa um modelo ultrapassado de gestão pública, ou seja, age em nome e por ordem de um grupo de amigos, parentes e aliados, uma situação abominável, cruel, pois leva sofrimento para o povo. Por isso, é hora de substituí-lo. De tirá-lo da prefeitura”.