O prefeito Abraãzinho conta com ótima relação com o governador Cláudio Castro em projeções de investimentos na cidade para os próximos quatro anos - Divulgação

Publicado 10/09/2024 12:00 | Atualizado 10/09/2024 12:49

Nilópolis - Abraão David Neto, de 44 anos, o Abraãozinho, é dentista formado pela UERJ, casado, pai de dois filhos, e busca a reeleição como prefeito de Nilópolis, pelo partido PL. Oriundo de uma família de políticos nilopolitanos, filho de Miguel Abraão, ex-prefeito de Nilópolis, Abraãozinho segue o exemplo de seu pai desde os 24 anos de idade, quando foi eleito para o seu primeiro mandato de vereador, em 2004, se tornando um dos parlamentares mais jovens da história da cidade e vice-presidente da Câmara Municipal.

Foi reeleito para mais três mandatos, quando decidiu encarar um novo desafio e continuar o legado de seu pai, Miguel Abraão, e cumprir a promessa que fez a ele, o de se tornar prefeito de Nilópolis. Sucedeu Farid Abrão, seu tio, amigo e grande inspiração, à frente da cidade em 2020, quando foi eleito para o seu primeiro mandato no Executivo municipal.

Desde o seu primeiro ano de governo, Abraãozinho tem cumprido seu compromisso de amor com a cidade renovando a cara de Nilópolis. Novas escolas foram inauguradas, o Parque do Gericinó se tornou uma das principais áreas de proteção ambiental do Estado do Rio de Janeiro.



ENTREVISTA



O DIA - Abraãozinho, como o senhor avalia sua trajetória nos últimos quatro anos na Prefeitura, para que o povo nilopolitano lhe conceda novamente o voto de confiança na busca pela reeleição?



ABRAÃOZINHO – “Durante esses quatro anos, meu compromisso sempre foi trabalhar para melhorar a vida de cada nilopolitano, honrando a confiança que me foi depositada. Graças a Deus e a todo o nosso grupo de trabalho, conseguimos realizar muito pela nossa cidade, diversos projetos e obras que impactaram positivamente, tanto na infraestrutura com revitalização de diversos espaços, obras de encostas, como na educação com novas unidades de escolares, aumento nas vagas de creche, aulas bilíngues, seja na saúde com aumento da cobertura do programa saúde da família, no social com a nossa Casa de Passagem, e muitos outros projetos. E principalmente, conseguimos realizar nosso maior sonho que era reabrir o nosso Hospital e Maternidade Juscelino Kubistchek depois de 12 anos fechado. Sabemos que ainda temos muitos desafios e muito para realizar. Peço novamente o voto de confiança dos nilopolitanos para que possamos dar continuidade ao trabalho que estamos realizando, sempre com o propósito de fazer mais e melhor pela nossa cidade”.

O DIA – Como o senhor vê a parceira com o Governo do Estado, que trouxe investimentos para o município, de olho nos próximos quatros anos? E como avalia a atuação e parceira do Governo Federal na cidade projetando sua reeleição?



“A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para a realização de diversos projetos que eram sonhos antigos da população de Nilópolis. Com o Governador Cláudio Castro (PL), conseguimos dois pacotes de obras que nos possibilitaram, por exemplo, realizar mais de 23 obras de contenção encostas, além da implantação dos programas de segurança PROEIS e Segurança Presente, trazer o Café do Trabalhador, o futuro restaurante popular, e também o custeio do nosso Hospital que é um hospital de ponta para toda a Baixada. É uma parceria que têm transformado a nossa cidade. Para os próximos quatro anos, queremos fortalecer ainda mais essa parceria, junto com o deputado estadual Rafael Nobre, com o deputado federal Ricardo Abrão no Governo Federal, para continuarmos trazendo novos recursos e projetos para o município. Acredito que, com o alinhamento das três esferas de governo, podemos garantir um futuro ainda melhor para Nilópolis”.



Abraãozinho pede novamente o voto de confiança dos nilopolitanos para que possa dar continuidade ao trabalho no comando da Prefeitura de Nilópolis Divulgação

O DIA – Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população, como o senhor planeja a melhoria nessas áreas para os próximos quatro anos, assim, como outras áreas importantes para o município, como o meio ambiente?



“A educação, a saúde e a segurança pública sempre foram prioridades da nossa gestão e continuarão sendo. Nós queremos continuar expandindo as nossa unidades escolares, as aulas bilíngues e de robótica, capacitando nossos profissionais da rede municipal, ampliando as vagas nas creches e escolas. Na saúde, agora com o nosso Hospital e Maternidade em pleno funcionamento, vamos investir na modernização dos Postos e continuar ampliando a cobertura do Programa da Saúde da Família. Também estamos trabalhando para inaugurar o nosso Centro de Imagem e a Policlínica da Mulher Nilopolitana e garantir que todos tenham acesso a atendimentos digno e de qualidade. Queremos também continuar fortalecendo a segurança pública com ações integradas com o Governo do Estado e capacitando a nossa guarda municipal. Além disso, vamos intensificar nossos esforços na área ambiental, dando continuidade aos programas de reflorestamento no nosso Parque do Gericinó, e levar os projetos também para toda a cidade, assegurando que Nilópolis continue crescendo de forma responsável e com respeito ao meio ambiente”.