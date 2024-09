A ocorrência policial com todo o material apreendido com o suspeito foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência policial com todo o material apreendido com o suspeito foi registrada na 57ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 09/09/2024 09:08

Nilópolis - Um suspeito ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no final da tarde deste domingo (08), no Morro da Mina, em Nilópolis. Na ação, os agentes realizaram um cerco tático contra diversos homens armados. Um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo necessário o revide pelos policiais. Com o preso ferido, foram apreendidos uma pistola e drogas.

O suspeito ferido foi socorrido no Hospital da Posse (Nova Iguaçu).

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).