O encontro teve como objetivo fechar parceria entre a prefeitura e o conselho tutelar para formar oportunidades para adolescentes em situação de vulnerabilidadeDivulgação / PMN

Publicado 04/09/2024 17:06

Nilópolis - Gerar renda para jovens é uma das prioridades da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis. Nesta terça-feira (04), o secretário Dudu Amorim e os integrantes do Conselho Tutelar de Nilópolis se reuniram para definir pautas que atendam aos jovens do município e suas famílias.

Realizado na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, o encontro teve como objetivo fechar parceria entre a prefeitura e o conselho tutelar para formar oportunidades para adolescentes em situação de vulnerabilidade que desejam entrar para o mercado de trabalho. Esses jovens poderão tirar documentos, se inscrever em cursos e garantir uma vaga de emprego.

Conforme o Artigo 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I – respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; II – capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Dudu Amorim está focado em gerar renda para os adolescentes nilopolitanos. “Fiquei muito feliz em receber os conselheiros tutelares de Nilópolis. Acredito na força de uma rede, onde todos nós possamos nos unir e gerar muito mais oportunidades para estes jovens, crianças e familiares em situação de vulnerabilidade.”

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 995, no Centro.