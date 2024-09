O secretário estadual de Ambiente, Bernardo Rossi (camisa azul) esteve reunido com o prefeito Abraãozinho, na última semana de agosto, no Parque Gericinó - Leandra Marcô / PMN

Publicado 03/09/2024 22:20

Nilópolis - A criação de um Centro de Pesquisas (CEPEIG) e de um Jardim Sensorial no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, foram o assunto principal da reunião do prefeito Abraãozinho (PL) com o secretário estadual de Ambiente, Bernardo Rossi, na última semana de agosto. Rossi também vistoriou, no Parque Municipal, as obras do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para revitalização e ampliação das barragens dos rios Sarapuí e Pavuna.



O prefeito Abraãozinho afirmou que as perspectivas são as melhores possíveis."Queremos transformar o Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão em uma referência em preservação ambiental na Baixada Fluminense", salientou ele, que estava acompanhado ainda do deputado estadual Rafael Nobre (União), do secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra e do presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Maruche.



Por sua vez, o deputado estadual Rafael Nobre comemorou a união entre o governo do Estado e o município. "Fico grato por ser o elo que busca acompanhar de perto, trazer recursos e incentivar novos projetos. Além disso, é importante destacar o trabalho incansável do prefeito Abrãozinho David, que tem se dedicado a promover melhorias e incentivos ao parque em parceria com o Governo do Estado. Nosso foco é garantir mais infraestrutura, lazer, acessibilidade e investir em pesquisas ambientais, tornando o Gericinó cada vez mais acessível e valorizado", concluiu.



Estado quer estar presente nos municípios



O secretário de Estado de Ambiente disse que fortalecer a presença do Estado nos municípios, com obras e intervenções para tornar as cidades mais resilientes, e com mais qualidade de vida e segurança para as pessoas, é uma determinação do governador Cláudio Castro. " É também uma prioridade minha. Aqui, por exemplo, a barragem de Gericinó é uma grande obra estrutural foi realizada a partir de uma demanda do prefeito Abraãozinho e do deputado Rafael Nobre".



Bernardo Rossi salientou que esta benfeitoria é de extrema importância não apenas para os moradores de Nilópolis, mas também pra todos que vivem em Mesquita e na cidade do Rio de Janeiro - ela significa mais segurança. "É muito gratificante ver o resultado deste trabalho, com as pessoas aqui caminhando e aproveitando todo este espaço no entorno e tendo mais qualidade de vida. É para isso que trabalhamos".



Jardim Sensorial e Centro de Pesquisas



O secretário Dean Senra avaliou o encontro com Bernardo Rossi como sensacional. " Conseguimos resgatar projetos importantes para a cidade como o Reflorestamento, Jardim Sensorial e vários outros projetos relativos à plataforma ambiental sustentável". Por sua vez, Eduardo Maruche, presidente do Fundo, afirmou que trabalham arduamente para para transformar a Cidade numa potência ambiental. Segundo ele, em breve será lançado um desafio para tornar Nilópolis uma Cidade Amiga do Meio Ambiente.



O Centro de Pesquisas (CEPEIG) será um espaço de apoio pedagógico às atividades de educação ambiental, sensibilizando estudantes quanto a seu protagonismo como agente na preservação ambiental. As escolas poderão agendar as aulas com a Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone, indicando no momento de agendamento e quantidade de alunos. A atividade terá o auxílio de um funcionário-monitor no suporte técnico necessário.



A inclusão social, visando a acessibilidade e desenvolvimento cognitivo dos usuários é o objetivo do Jardim Sensorial. Será um espaço onde serão trabalhados temas ligados à educação ambiental de forma transversal proporcionando ao aluno o contato direto com a natureza, num convite à uma experiência sensorial única. Os jardins sensoriais, por meio do contato com a natureza, promovem espaços que estimulam os cinco sentidos do corpo humano, a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar.

Tais espaços promovem múltiplos benefícios e textura das folhas, do cheiro das flores e do som dos pássaros. Diante disto, têm-se diversas possibilidades terapêuticas e pedagógicas. Além da reflexão de que o jardim sensorial é um espaço terapêutico, entende-se que este ambiente poderá ser um local para ampliar a formação dos discentes.



Os estudantes poderão participar de abordagens interdisciplinares e transdisciplinares ao se articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio das ações desenvolvidas no jardim, e através da possibilidade de estabelecimento de parcerias com os diversos espaços, cursos e associações.



Além das autoridades anteriormente citadas, também participaram da reunião a subsecretária estadual de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade, Marie Ikemoto, o Superintendente de Mudanças do Clima e Florestas, Telmo Borges, e o Diretor de Recuperação Ambiental do Inea, Raul Fanzeres.