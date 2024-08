Abraãozinho busca a reeleição para Prefeitura de NIlópolis - Divulgação

Publicado 31/08/2024 01:10

Nilópolis - A quadra da Beija-Flor será o palco do lançamento oficial, neste sábado (31), às 9h, da campanha do prefeito Abraãozinho na corrida para a reeleição em 2024. O evento organizado pela coligação PL, PP, União Brasil, Progressista e Avante, contará com a presença do Governador Cláudio Castro (PL), do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar (União), do deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), do deputado estadual Rafael Nobre (União), demais autoridades e lideranças políticas e comunitárias.

"Será um momento que irá marcar nossa caminhada rumo à vitória! Vamos apresentar as nossas propostas, mostrar o que realizamos e que podemos fazer ainda mais por Nilópolis", enfatizou o candidato.

A quadra da Beija-flor de Nilópolis fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de Nilópolis.